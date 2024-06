Blues Pills: veröffentlichen neuen Song „Top Of The Sky“

“I’ll go anywhere for you my love

Nothing I wouldn’t do for you my love

But it’s a long way down, a long way down…“

– Top Of The Sky, Blues Pills

Oberflächlich betrachtet mag die dritte Single aus Blues Pills’ neuem Album Birthday wie eine einfache Liebesballade wirken, aber Gitarrist Zack Anderson erklärt, dass es bei Top Of The Sky eigentlich darum gehe, dass Leute grenzenlos alles dafür tun, um im Internet Aufmerksamkeit zu erlangen. Er erläutert: „Ich wurde inspiriert von einer Dokumentation über einen Influencer in China, der auf Gebäude klettert. Er kletterte auf einen Wolkenkratzer, stürzte ab und starb beim Streaming. Das brachte mich zum Nachdenken über die Zeit, in der wir leben, in der Menschen auf der Jagd nach Aufmerksamkeit und Likes in den sozialen Medien bereit sind, so hochzuklettern, um online Anschluss und Anerkennung zu finden.”

Wu Yongning, der sich selbst als „Chinas erster Rooftopper“ bezeichnete, verlor 2017 seinen Halt und stürzte 62 Stockwerke in den Tod. Sein Tod ist nur einer auf einer langen Liste von Todesfällen im Zusammenhang mit sozialen Medien, der Fokus auf den wachsenden Trend „Geld für Clips“ lenkt.

„Wir sind alle in diesem modernen Gefängnis der sozialen Medien gefangen. Die meisten Menschen sind davon betroffen. Dieses Streben nach Aufmerksamkeit, das Verlangen nach Likes, selbst wenn jemand dabei stirbt – das relativiert alles”, stellt Zack fest. „Ich bin ein Verfechter der digitalen Entgiftung. Leider wirkt es geheuchelt, weil wir die sozialen Medien nutzen müssen, um die Band bekannter zu machen. Aber ich glaube wirklich, dass soziale Medien eine Epidemie für die psychische Gesundheit bedeuten. Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, fühle ich mich umso gestresster, je mehr ich mein Handy benutze. Es kommt mir fast so vor wie damals, als die Zigaretten neu waren und man sagte, es gäbe keine Nebenwirkungen. Wir wissen immer noch nicht, welche langfristigen Auswirkungen die intensive Nutzung der sozialen Medien auf die psychische Gesundheit hat. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass alles an sozialen Medien negativ ist, aber bei extremer Nutzung sterben die Leute für Likes.”

“I know they say don’t look down cause / There’s only one way out / I’ll just be holding on until my arms give out”, singt Blues Pills-Sängerin Elin Larsson in der neuen Single Top Of The Sky. „Es ist keine Ballade, um Hass auf Technologie zu verbreiten, sondern es war diese Geschichte, die den Text inspiriert hat. Es war einer dieser Momente, die mich innehalten und darüber nachdenken ließen, was wir tun.“

Das neue Album Birthday von Blues Pills strahlt eine unbändige Energie und ein Livegefühl aus, das von ihrem Selbstbewusstsein in ihrer Fähigkeit zeugt, neue, fesselnde Sounds zu kreieren, ohne die explosive Formel zu verändern, mit der sie ihre Anfänge gemacht haben – ein Sound, der ebenso bunt gemischt wie rockig und spaßig ist. Ihre Kontinuität zeugt von ihrer Entschlossenheit, ihren Sound in einer sprunghaften Branche weiterzuentwickeln und auszureifen.

Blues Pills werden am 2. August ihr viertes Studioalbum veröffentlichen, bevor sie im Oktober auf Europa-Tournee gehen. Birthday wurde in der idyllischen Landschaft Schwedens und in den Recordia-Studios geschrieben und aufgenommen. Die Aufnahmen dauerten nur 10 Tage und wurden vom renommierten Songwriter und Studio-Guru Freddy Alexander produziert.

Blues Pills Summer Festival Dates:

June 15, 2024: BBK Music Legends Festival 2024, Bilbao, Spain

August 2, 2024: Wacken Open Air 2024, Wacken, Germany

Blues Pills – Birthday Tour Dates:

October 4, 2024: Hamburg, Germany – Gruenspan

October 5, 2024: Cologne, Germany – Luxor

October 6, 2024: Brussels, Belgium – Botanique – Museum

October 8, 2024: Nottingham, UK – Rescue Rooms

October 9, 2024: Glasgow, UK – Garage

October 11, 2024: London, UK – Lafayette

October 12, 2024: Manchester, UK – Band On The Wall

October 13, 2024: Dublin, Ireland – Opium

October 15, 2024: Bristol, UK – Thekla

October 16, 2024: Paris, France – Maroquinerie

October 18, 2024: Frankfurt am Main, Germany – Das Bett

October 19, 2024: Karlsruhe, Germany – Substage

October 20, 2024: Utrecht, Netherlands – Tivoli Vredenburg

November 1, 2024: Helsinki, Finland – Tavastia

November 8, 2024: Gothenburg, Sweden – Pustervik

November 9, 2024: Stockholm, Sweden – Kägelbanan

November 21, 2024: Copenhagen, Denmark – Pumpehuset

November 22, 2024: Oslo, Norway – Vulkan Arena

November 29, 2024: Budapest, Hungary – Barba Negra

November 30, 2024: Warsaw, Poland – Niebo

December 1, 2024: Prague, Czech Republic – Rock Café

December 3, 2024: Berlin, Germany – Hole 44

December 4, 2024: Vienna, Austria – SIMM City

December 6, 2024: Munich, Germany – Backstage

December 7, 2024: Rubigen/Bern, Switzerland – Mühle Hunziken

December 8, 2024: Milan, Italy – Circolo Magnolia

December 10, 2024: Barcelona, Spain – Razzmatazz

December 11, 2024: Madrid, Spain – Mon

December 13, 2024: Toulouse, France – Metronum *without Daniel Romano’s Outfit December 14, 2024: Lyon, France – Marche Gare *without Daniel Romano’s Outfit

Blues Pills sind:

Elin Larsson – Vocals

Zack Anderson – Guitar

Kristoffer Schander – Bass

André Kvarnström – Drums

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: