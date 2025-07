Borracho: neues Video zu „Succubus“ veröffentlicht

Die Washingtoner Heavy Rock-Band Borracho präsentiert die düstere dritte Single ihres kommenden sechsten Studioalbums Ouroboros, das am 08.08.2025 über das kalifornische Label Ripple Music veröffentlicht wird.

Zur neuen Single äußern sich Borracho mit den Worten: „Succubus paints a visceral picture of a seductive but malevolent entity—embodying temptation, manipulation, and eventual destruction. The lyrics trace the journey from her initial allure and enchantment through to the unravelling of the victim’s will. In a few short stanzas, it captures the seductive tonic of a relationship so toxic it enslaves, corrodes, and ultimately devours the soul. The song reads like a dark fairy tale—beautiful, intoxicating, and deadly.“

Das neue Video zu Succubus kann über Outlaws Of The Sun angesehen werden. Borracho kehren mit ihrem sechsten Studioalbum Ouroboros zurück – einem kraftvollen, riffgetriebenen Angriff auf den Kreislauf des gesellschaftlichen Verfalls. Das Album, das im August über Ripple Music erscheint, verwandelt das alte Symbol der Selbstzerstörung in eine erbarmungslose Kritik an modernen Übeln: psychische Gesundheitskrisen, autoritäre Unterdrückung und kultureller Verfall. Im Gegensatz zu den psychedelischen Erkundungen ihrer letzten beiden Veröffentlichungen liefert das Power-Trio ein direktes, kompromissloses Hard Rock-Manifest.

Mit beeindruckenden Riffs, groovigen Rhythmen, durchdringenden Vocals und unermüdlicher Energie bringen sie ihre Botschaft klar zum Ausdruck: Die Menschheit frisst sich selbst auf, und Borracho sind hier, um den Chaos-Soundtrack zu liefern. Verpasst nicht ihre neuesten Videos Vegas, Baby und Machine Is The Master!