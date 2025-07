Supernaughty: haben neues Album „Apocalypso“ angekündigt

Supernaughty ist ein kraftvolles Stoner Metal Quartett aus Livorno, Italien, das 2014 von Veteranen der Underground-Szene gegründet wurde: Filippo Del Bimbo (Lead-Gitarre), Alessio Franceschi (Schlagzeug), Angelo Fagni (Gesang/Rhythmus-Gitarre) und Luca Raffoni (Bass). Nach Jahren des Verfeinerns ihrer Fähigkeiten in den Indie-Rock- und Heavy-Szenen Italiens, versammelten sich die vier Musiker offiziell im Jahr 2013 und begannen, sich an den Klängen von Black Sabbath zu orientieren, bevor sie ihre eigenen riff-betonten Hymnen erschufen.

Inspiriert von den Desert Grooves von Kyuss, dem Swagger von Orange Goblin und den dunklen Melodien von Alice in Chains, wurde ihre Musik als „sleazy blues rock“ und „acidic, psychedelic fuzz“ mit „einem Groove, der an Biker-Gangs erinnert“ bezeichnet. Lyrisch verzerren sie Sci-Fi-Geschichten, B-Movie-Wahnsinn und surreale persönliche Erzählungen durch die verzerrte, aber lebendige Erzählweise von Sänger Angelo Fagni. Supernaughty sind bekannt für ihre explosiven und rauen Live-Shows und haben ausgiebig durch Italien und Europa getourt, wobei sie die Bühne mit internationalen Acts wie Fatso Jetson, High on Fire, Zeke und Nebula geteilt haben.

Nachdem sie sich mit dem selbstveröffentlichten Album Welcome To My V (2015) und den gefeierten LPs Vol. 1 (2018) und Temple (2020) über Argonauta Records einen Namen in der Stoner Rock Underground-Szene gemacht haben, stehen Supernaughty nun vor ihrem nächsten Kapitel – sie haben 2024 bei Ripple Music für ihr kommendes drittes Studioalbum Apocalypso unterschrieben. Das Artwork wurde von dem renommierten italienischen Illustrator Luca SoloMacello erstellt, dessen markante Visuals, die dunklen Surrealismus, mythologische Referenzen und psychedelische Motive vereinen, innerhalb der Stoner- und Doom-Metal-Szene ikonisch geworden sind. Seine Arbeit am Album Temple der Band aus dem Jahr 2020 wurde in dem Buch Masterpieces 2020 von Heavy Music Artwork unter den 100 besten Albumcovern des Jahres vorgestellt.

Apocalypso wurde von Nicola Giorgetti im Indipendente Recording Studio (Matelica, Italien) aufgenommen, die Vocals wurden von Matteo Barsacchi (Mr. Bison) im Blotch Recording Studio (Cecina, Italien) aufgenommen und das Mixing sowie Mastering erfolgten durch Karl Daniel Lidén (Dozer, Greenleaf) in Schweden.