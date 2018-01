Unzufrieden, hektisch und gestresst gehen so viele durch ihr Leben. Manche aus eigenem Antrieb. Andere weil sie es müssen. Und wieder andere befinden sich ständig auf der Suche. Freude und Leid, Aussichtslosigkeit und Hoffnung liegen oft nah beieinander. Und schon nach den ersten melancholischen Klängen des Intros wird deutlich: Dies ist kein typisches BRDIGUNG Album. Metallischer Punkrock, Salz in den Wunden, mal ernst mal nachdenklich, mal an den Grenzen des guten Geschmacks: Auf ihrem mittlerweile sechsten Studioalbum Zeitzünder (VÖ 02.02.2017) zeigen sich die vier Jungs aus Kempen am Niederrhein mehr denn je energiegeladen, experimentierfreudig und vor allem hungrig 15 neue Songs, die einen Querschnitt durch das Leben zeichnen, bevor ein epochales Outro zurück in die Gegenwart trägt.

Wir lachen und wir weinen. Wir sind verzweifelt und wir schöpfen neue Kraft, Liebe und Hoffnung. Wir erinnern uns. Und wenn die Zeiger mal wieder auf Fünf vor Zwölf stehen, dann atmen wir durch und gehen weiter. Denn wir sind anders. BRDIGUNG, die musikalischen Zeitzünder -als willkommene Alternative zu den weitverbreiteten Blindgängern der Popkultur unserer Gegenwart.

Die erste Alles Anders aus dem neuen Album ist ab jetzt erhältlich und es gibt natürlich auch ein aktuelles Video dazu, hier zu sehen:



Auch live werden die Jungs natürlich an folgenden Dates zu sehen sein…

Zeitzünder Tour 2018:

02/02/18 Krefeld, NRW KuFa Germany

03/02/18 Alsfeld, Hessen Stadthalle Alsfeld Germany

15/02/18 Osnabrück, Niedersachsen Bastard Club Germany

16/02/18 Erfurt, Thüringen Club From Hell Germany

17/02/18 Lübeck, Schleswig-Holstein Riders’s Café Germany

08/03/18 Köln, NRW MTC Cologne Germany

09/03/18 Hannover, Niedersachsen LUX Germany

10/03/18 Berlin, Berlin Frannz Club Germany

22/03/18 München, Bayern Backstage Club Germany

23/03/18 Nürnberg, Bayern Der Cult Germany

24/03/18 Stuttgart, Baden-Württemberg Club Zentral Germany

Kommentare

Kommentare