Wie Time For Metal soeben exklusiv von der Band erfuhr, gehen Secutor und ihr Sänger Bobby Bald ab sofort getrennte Wege!!!

Beide Seiten veröffentlichten diese Nachricht bereits über ihre jeweiligen Facebook Kanäle!

Zum Hintergrund der Trennung gibt es von beiden Seiten noch kein konkretes Statement. Time For Metal versucht in den nächsten Tagen ein Statement zur Trennung zu erhalten.

Die Nachricht des Splits von Band und Sänger ist um so erstaunlicher, da am 29.12.2018 bei dem DVD-Recording in Andernach ein phänomenaler Auftritt der Band zu sehen war und an diesem Abend alles sehr harmonisch wirkte! Hier geht es zum Live Review!

Hier das Statement von Secutor:

Liebe Secutor-Fans,

da ihr das wichtigste Bindeglied der Band seid, wollten wir euch hiermit Folgendes mitteilen:

Im gegenseitigen Einvernehmen haben wir uns von unserem Sänger Bobby getrennt.

In erster Linie möchten wir uns bei Bobby für die lange und gute Zusammenarbeit bedanken und wünschen ihm für seine persönliche und musikalische Zukunft alles Gute.

Zu den Gründen der Trennung werden wir uns hier nicht weiter äußern.

Für Secutor bedeutet dies aber nicht das Ende. Wir werden weiterhin an neuem Material arbeiten, um euch in naher Zukunft ein neues Album präsentieren zu können. Auch die anstehenden Auftritte sagen wir selbstverständlich nicht ab, sondern bemühen uns, euch bald einen neuen Sänger vorstellen zu können.

Eure Secutoren!

Hier das Statement von Bobby Bald:

Hiermit gebe ich meinen Ausstieg bei Secutor bekannt!

Seit einiger Zeit ist die sogenannte Luft raus. Ich wünsche den Jungs alles Gute!

Ich bedanke mich bei allen Freunden und Fans für Eure Treue!

Man sieht sich an der Theke!

