Bring Me The Horizon: aktuelle EP „Post Human: Survival Horror“ ab sofort auf CD, 12” Vinyl & Kassette erhältlich

Nach der von Kritik und Fans umjubelten, digital veröffentlichten, Bring Me The Horizon EP Post Human: Survival Horror sind ab sofort auch die physischen Formate als CD, 12” Vinyl und Kassette via RCA erhältlich. Die vielfach preisgekrönte Band hat zudem kürzlich die einzigen Live-Shows 2021 als UK Arena-Tour angekündigt, die am 26. September in der Londoner O2 Arena gipfelt.

Die bereits vorab veröffentlichen Tracks Ludens, Obey Featuring Yungblud, Parasite Eve und Teardrops erreichen bis heute über 250 Millionen Streams auf allen Plattformen. Mit dem neuen Release haben Bring Me The Horizon ihre kreativen Grenzen erneut ausgeweitet und ein Werk erschaffen, das aktuell ohne Zweifel eine ihrer aufregendsten, vielfältigsten und komplexesten Veröffentlichungen darstellt.

EP – Post Human: Survival Horror

Dear Diary Parasite Eve Teardrops Obey with YUNGBLUD Itch For The Cure (When Will We Be Free?) Kingslayer ft. BABYMETAL 1×1 feat. Nova Twins Ludens One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death feat. Amy Lee

UK Tour Daten: September 2021

21.09. Glasgow, The SSE Hydro

22.09. Cardiff, Motorpoint Arena

24.09. Sheffield, FlyDSA Arena

25.09. Birmingham, Utilita Arena

26.09. London, The O2 Arena

Bring Me The Horizon online:

www.bmthofficial.com

Über Bring Me The Horizon

Das BRIT- und Grammy-nominierte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Quintett Bring Me The Horizon ist eine der elektrisierendsten und erfolgreichsten Rockbands Großbritanniens. Die Gruppe veröffentlichte 2019 ihr sechstes Studioalbum amo, das in 17 Märkten auf Platz eins debütierte und von Billboard als „eines der am meisten erwarteten Alben des Jahres 2019“ bezeichnet wurde. NME beschrieb es als „mutig, brillant und grenzüberschreitend“. amo brachte der Band ihre zweite Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Rock Album“ ein, nachdem die erste Single der LP Mantra ihnen 2018 eine Nominierung in der Rubrik „Best Rock Song“ beschert hatte. Die fünfköpfige Band aus Sheffield erhielt in diesem Jahr auch ihre erste BRIT Award-Nominierung als „Best Group“. Bring Me The Horizon haben bis heute weltweit über vier Millionen Alben verkauft, ausverkaufte Shows in über vierzig Ländern gespielt, darunter zwei ausverkaufte Konzerte im Londoner O2, eines im Forum in Los Angeles, und ein traditionell nicht gerade Rock-orientiertes Publikum 2016 und 2018 beim Glastonbury Festival begeistert. Im Sommer 2019 stahlen sie bei zahlreichen hochkarätigen Festivals in ganz Europa die Show. Ihre Videos kommen auf über eine Milliarde YouTube-Views. Bring Me The Horizon sind Sänger Oli Sykes, Gitarrist Lee Malia, Bassist Matt Kean, Schlagzeuger Mat Nicholls und Keyboarder Jordan Fish.

