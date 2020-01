Brutal Assault 2020: Mercyful Fate sind dabei

Es gibt nicht viele Bands, die so wichtig und grundlegend sind wie Mercyful Fate. In den frühen 1980er Jahren legten sie den Grundstein für den „True Metal“ und standen an der Wiege der aufkommenden ersten Black Metal Welle, die hauptsächlich von Venom, Bathory oder Hellhammer repräsentiert wurde. Ihr Einfluss ist jedoch über die Spektren von Deep Underground bis hin zu Titanen wie Metallica oder Slayer weit und breit zu spüren.

Mercyful Fate veröffentlichten in den 1980er Jahren drei wichtige Aufnahmen: die gleichnamige EP (mit dem Fan-Spitznamen „Nuns Have No Fun“) und die Alben Melissa und Don’t Break The Oath. Damit schufen sie eine unerschütterliche Position im Metal-Undergound und legten den Grundstein für einen neuen Ableger des Heavy Metal, der später zum Black Metal, wie wir ihn heute kennen, führte.

Angeführt von dem umwerfenden Falsett des Leichen-bemalten Sängers King Diamond verschmolz das Kopenhagener Quintett einen ansteckenden Gitarrengalopp im NWOBHM-Stil mit Ästhetik und okkulten Themen. Das einzigartige, höllisch klingende Riffing der Gitarristen Hank Shermann und Michael Denner, sowie der Bass des kürzlich verstorbenen Timi Hansen und das unerbittliche Schlagzeugspiel von Kim Ruzz, haben die Heavy-Metal-Landschaft und das Leben von Generationen von uns für immer verändert.

Und jetzt, mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung und 20 Jahre nach der letzten regulären Konzertaktivität der Band, kehren die dänischen Stars zurück und entweihen die Bühnen ausgewählter Metalfestivals mit ihrer spontanen Präsenz, einschließlich neuen Materials. Brutal Assault Fans haben nun die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit Mercyful Fate, angeführt von dem Metal Halbgott King Diamond, bei einer Show in der Geschichte des Festivals die es noch nicht gab, alle Sakramente zu entheiligen.

Nach dem Motörhead und Slayer am Brutal Assault teilgenommen haben, wird ein weiterer Traum für uns in Erfüllung gehen.

„Come, come to the Sabbath!“

