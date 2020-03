Burning Witches: bieten die Originalmaske aus „Dance Of The Devil“ Videoclip an

Die Schweizer All Female Heavy Metal Band Burning Witches bietet aktuell ein ganz besonderes Stück für Fans und Sammler zum Kauf an. Die Mädels trennen sich von der Originalmaske aus dem Dance Of The Devil Videoclip. Zugegeben, das Teil ist nicht wahnsinnig schön, aber eben doch etwas Besonderes, auf das wahrscheinlich so mancher Fan scharf ist, insbesondere, da das gute Stück noch von den fünf Musikerinnen signiert ist. Um in den Besitz der Burning Witches Maske zu kommen, müsst ihr einfach nur ein paar Euros mehr locker machen, als alle anderen, denn das besondere Item wird an den Höchstbietenden abgegeben.

Euer Gebot geht an: burningwitches@gmx

Burning Witches – Dance With The Devil