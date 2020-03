Macbeth: Kündigen digitale Albumpräsentation an

Diesen Freitag erscheint das neue Macbeth Album Gedankenwächter!

Statt der ursprünglich geplanten Releasekonzerte, die abgesagt werden mussten, wird das Album nun in kompletter Länge am 25.03.2020 ab 21 Uhr bei einer Sondersendung von Hendrik’s Heavy-Stunde auf laut.fm/ostmetal vorgestellt!

Während der Sendung werden Gitarrist Ralf und Drummer Steffen unter http://radio.ostmetal.de/chat.htm in Echtzeit eure Fragen beantworten.

Gedankenwächter ist als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP auf schwarzem oder silbernem Vinyl, als limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie als Download & Stream erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/gedankenwaechter

Macbeth – Gedankenwächter

Get it here » https://lnk.to/gedankenwaechter

CD Digipak

1. Friedenstaube

2. Krieger

3. In seinem Namen

4. Wolfkinder

5. Daskalogiannis

6. Neue Welt

7. Brandstifter

8. Hexenhammer

9. Gedankenwächter

10. Demmin

Gatefold Vinyl LP

Side A

Friedenstaube

Krieger

In seinem Namen

Wolfskinder

Daskalogiannis

Side B

Neue Welt

Brandstifter

Hexenhammer

Gedankenwächter

Demmin

Heavy Metal • 27/03/2020

CD Digipak • Ltd. Gatefold Vinyl LP • Ltd. Box Set • Digital

Limited edition box set content: CD Digipak, an exclusive t-shirt (size XL), a patch as well as a hand-signed autograph card.

