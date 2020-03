Unzucht – Jenseits Der Welt

Bandmitglieder:

Gesang – Daniel Schulz

Gitarre, Gesang – Daniel De Clercq

Bass – Andreas Puchebuhr

Schlagzeug – Toby Fuhrmann

Tracklist:

Jenseits Der Welt Ich Und Du Sonnentod Horizont Misanthropia Chamäleon Nein Unsterblich Monsterfreilaufgehege Frieden Panzerechse

Das nenne ich einmal Weiterentwicklung. Das neue Album Jenseits Der Welt setzt den Siegeszug der Gothic Rocker nach den letzten Scheiben fort. Mit neuem Bassisten Andreas „Don Canone“ Puchebuhr, mittlerweile der dritte in der zehnjährigen Bandgeschichte, erscheint das sechste Full Lenght Album.

Mit einem Album voller fetten Rifflawinen und düsteren Texten schlägt das neue Album ein Alleinstellungsmerkmal an. Die Vorabveröffentlichung Nein (was für ein Brett!) erreichte Platz zwei der Deutschen Alternative Charts. Der Song im Stil der Neuen Deutschen Härte löst die Band aus dem puren Düster der Dark Rock Szene, ohne sich an anderen Bands anzulehnen. Ganz das Gegenteil ist die Ballade Horizont. Weiche und fast zarte Klänge lassen die Sehnsucht zum Meer fast spüren. Mist, das hört sich kitschig an, soll es aber gar nicht. Qualitativ ist der Song absolut hochwertig, erscheint nur im Rahmen der anderen Songs als Quotenballade. Wie sagte ein Kollege: Der unheilige Graf lässt grüßen. Im nächsten Song Misanthropia wirkt ein hervorragender Gastsänger mit. Andreas Dörner von Caliban unterstreicht die Botschaft, seinen eigenen Weg zu finden und sich gegen alle Widrigkeiten durchzusetzen, gekonnt. Ich Und Du ist das beste Beispiel für den Stilmischmasch von Unzucht. Ein klein wenig bei Oomph! geklaut? Mein Favorit der Scheibe ist Monsterfreilaufgehege. Trotz des seltsamen Titels und Textes ist er ein Garant für kommende Liveshows. Ein wunderbar schneller und harter Song, der mit dem Eingangsriff sofort zum Headbangen einlädt. Sequenzen erinnern schon ein wenig an Rammstein. Panzerechse ist ein instrumentaler Song zum Abschluss dieses Albums. Er hat mich sofort an das Stampfen eines Schiffsdiesels erinnert. In abgewandelter Form würde der Track wunderbar zur Neuverfilmung von Das Boot passen… Die Texte sind im Allgemeinen, wie bei den vorherigen Alben auch, vielschichtig. Sie lassen viel Spielraum zur Interpretation. Sie sind nicht die große Welt, sind nicht das Highlight, haben aber dennoch das gewisse Etwas, dem man sich nicht entzieht. Optisch ansprechend ist das Cover der neuen CD. Das Venus Luzifer Artwork überzeugt vor allem auf der Box.