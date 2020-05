Burning Witches: kündigen „Corona Live Accoustic Jam From The Studio“ an

Auch heute versammeln sich die Hexen, selbst in Zeiten wie diesen: Und ohne die Möglichkeit ‚echter‘ Konzerte, heben die Burning Witches wie viele andere Bands dieser Tage die Liveerfahrung auf ein anderes Level: An diesem Freitag, den 29. Mai, laden die Schweizer Heavy Metal Heldinnen zu ihrem Corona Live Accoustic Jam From The Studio ein.

Neben wundervollen Gästen wie Courtney Cox (The Iron Maidens), Laura Ernst (Anna Lux, Ex-Gonoreas) und Noelle Dos Anjos (Nungara, Alkoholika), präsentiert die Band ab 19 Uhr einen Abend voller Metal und schwarzer Magie.

Das Event wird auf dem offiziellen YouTube Kanal von Nuclear Blast gestreamt werden, also setzt euch hier eine Erinnerung für den Livestream: https://youtu.be/GoVRAIBLUJc

Um den Fans für dieses Event einzuheizen, veröffentlichen die Burning Witches heute einen Event Trailer. Schaut euch das Video hier an:

Das Quartett sagt: „In diesen verrückten Zeiten bringt Musik uns allen positive Energie und Heilung. Wir, die Schweizer Mädels, veranstalten diesen Jam vom Little Creek Studio in der Schweiz aus, wo wir all unsere Platten aufgenommen haben, während Laura, Courtney und Noelle zuhause in ihren Ländern und mit uns über das Internet verbunden sind. Wir freuen uns, euch ebenfall drei fantastische Musiker zu präsentieren, die mit uns jammen, unsere Leidenschaft und Liebe für Musik verbindet uns, stärkt das Band unserer Freundschaft und ist eine große Freunde.

Wir hoffen, dass dieser Burning Witches Acoustic Jam unseren Fans den Tag versüßen wird! Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald auf Tour!“

Burning Witches veröffentlichten ihr aktuelles Studioalbum Dance With The Devil am 6. März 2020. Das Album wurde erneut im Little Creek Studio (Schweiz) aufgenommen und von V.O. Pulver sowie dem deutschen Kult-Thrasher Schmier produziert, während das prachtvolle Coverartwork vom ungarischen Künstler Gyula Havancsák (u.a. Blind Guardian Twilight Orchestra, Accept, Powerwolf, Stratovarius) und Destruction/Gomorra-Gitarrist Damir Eskic stammt.

Bestellt Dance With The Devil jetzt: https://nblast.de/BWDanceWithTheDevil

Burning Witches sind:

Laura – Gesang

Romana – Gitarre

Jay – Bass

Lala – Schlagzeug