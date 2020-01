Burning Witches: veröffentlichen ersten Teil ihrer „Devil ´s Archives“ – Videointerviews zum kommenden Album

Die Schweizer Metallerinnen von Burning Witches haben heute den ersten Teil einer Video-Interviewserie mit dem Titel „The Devil ´s Archives“ veröffentlicht.

Darin verraten sie einige Details zum neuen Album „Dance With The Devil“, das am 6. März über Nuclear Blast erscheinen wird.

Im ersten Teil der Interviewreihe geht es natürlich um das neue Line Up der Band. Vergangenen Juni gaben die Girls einen Wechsel hinterm Mikro bekannt. Mit der Niederländerin Laura Guldemond (Shadowrise) stieß eine neue Sängerin zu den Witches.

Außerdem wird der offizielle Albumtrailer vorgestellt.

Auschecken kann man Teil eins der „Devil ´s Archives“ hier: https://youtu.be/02Iw7Nv43NE

Nach dem Release des offiziellen Videos zum neuen Song „Sea Of Lies“ gibt „The Devil ´s Archives“ damit einen noch detaillierteren Einblick ins kommende Werk.

„Habt Spaß mit unseren Devil ´s Archives“, in denen alle Bandmitglieder zu Wort kommen werden“, so die Musikerinnen. „Weil wir immer noch an der Perfektionierung unserer Englischkünste feilen, hoffen wir, dass euch unser Akzent-Mischmasch nichts ausmacht. Wir nennen unseren Mix an verschiedenen Akzenten gerne „Hexengebräu“. In jedem Fall gewährt euch unser kleiner Small Talk einen guten Einblick in unsere Arbeitsprozesse, unser Sonwriting und unsere persönlichen Ansichten.“

»Dance With The Devil« vorbestellen: https://nblast.de/BWDanceWithTheDevil

Aktuelles Video „Sea Of Lies“:

https://www.youtube.com/watch?v=decnY34nllo

»Dance With The Devil« – Track Listing:

01. The Incantation

02. Lucid Nightmare

03. Dance With The Devil

04. Wings Of Steel

05. Six Feet Underground

06. Black Magic

07. Sea Of Lies

08. The Sisters Of Fate

09. Necronomicon

10. The Final Fight

11. Threefold Return

12. Battle Hymn [feat. Ross The Boss & Michael Lepond]

Bonus CD (DIGI only!)

01. Mansion In Darkness (also available on the 2LP version!)

02. Black Magic (acoustic) (also available on the 2LP version!)

03. Executed (live)

04. Open Your Mind (live)

05. Hexenhammer (live)

—–

Burning Witches live:

28./29.02. S Umeå – House of Metal

»Land Of A Thousand Drinks 2020«

w/ Korpiklaani

13.03. UK Manchester – Rebellion

14.03. UK Liverpool – O2 Academy 2

15.03. UK Sheffield – Corporation

17.03. UK Bristol – Thekla

18.03. UK Southampton – The 1865

19.03. UK Birmingham – Asylum

20.03. UK Glasgow – The Classic Grand

Metal Hammer, guitar, metal.de, Tough Magazine, kalle-rock.de & Dragon Productions present:

»Tour Of Fire « – Europe 2020

w/ Ross The Boss, Asomvel

01.04. D Bochum – Matrix

02.04. D Siegburg – Kubana

03.04. D Leipzig – Hellraiser

04.04. D Eisenhüttenstadt – Dock 18

05.04. D Hamburg – Knust*

06.04. S Alvesta – Bullet Club

07.04. N Oslo – John DEE

08.04. N Haugesund – Flytten

10.04. DK Kolding – Godset

11.04. D Flensburg – Roxy

12.04. NL Nijverdal – Tattoo Easter Fest

13.04. NL Tilburg – Little Devil

15.04. NL Rotterdam – Baroeg

16.04. D Oldenburg – Amadeus

17.04. D Cham – 31 Jahre Mosh Club Kolmberg

18.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

19.04. D Würzburg – Posthalle

20.04. I Milan – Legend Club

21.04. CH Pratteln – Z7

23.04. E Barcelona – Sala Bóveda

24.04. E Valencia – Paberse Club

25.04. E Pozal de Gallinas – Galia Metal Fest

26.04. P Lisbon – RCA Club

*no ASOMVEL

Booking: www.dragon-productions.com

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

07./08.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

09.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

28./29.11. UK Sheffield – HRH Vikings



—

Burning Witches is:

Laura | vocals

Romana | guitars

Sonia | guitars

Jay | bass

Lala | drums

More info:

www.facebook.com/burningwitches666

www.instagram.com/burningwitchesofficial

www.twitter.com/burningwitches_

www.nuclearblast.de/burningwitches