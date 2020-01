Agnostic Front: „Persistence Tour 2020“ beginnt heute

Prepare to „Get Loud“! Heute starten AGNOSTIC FRONT in die „Persistence Tour 2020“. Zusammen mit GORILLA BISCUITS, STREET DOGS, H20, WISDOM IN CHAINS, BILLYBIO, CUTTHROAT und THIS MEANS WAR machen sich die New Yorker Hardcore Pioniere auf, Wände und Konzerthallen niederzureißen.

»Persistence Tour 2020«

w/ GORILLA BISCUITS, STREET DOGS, H2O, WISDOM IN CHAINS,

BILLYBIO, CUTTHROAT, THIS MEANS WAR

15.01. D Hamburg – Große Freiheit 36

16.01. D Wiesbaden – Schlachthof

17.01. PL Wroclaw – Centrum Koncertowe A2

18.01. D Dresden – Eventwerk

19.01. B Brussels – Ancienne Belgique

20.01. CH Zurich – X-TRA

21.01. D Munich – Backstage (Werk)

22.01. CZ Brno – Sono Centrum

23.01. D Berlin – Astra Kulturhaus

24.01. D Würzburg – Posthalle

25.01. D Oberhausen – Turbinenhalle

26.01. UK London – O2 Forum Kentish Town

AGNOSTIC FRONT haben vergangenen Monat ihr zwölftes Studioalbum, »Get Loud!«, via Nuclear Blast veröffentlicht. Passend dazu hat die Truppe heute ein offizielles Musikvideo zu ihrem neuen Track ‚Conquer And Divide‘ online gestellt. Schaut euch den in den Punchdance Studios, wo auch das ‚I Remember‘-Video entstanden ist, produzierten Streifen hier an: https://www.youtube.com/watch?v=kWEuSVedLdw

Holt euch »Get Loud!« hier: www.nuclearblast.com/agnosticfront-getloud

Hört euch ihre neuen Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu »Get Loud!«:

‚Spray Painted Walls‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=rBU1wi_ijXU

‚I Remember‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=7pxaoAk1sYI

Trailer #1 – Die Bedeutung des Albumtitels und der Songthemen:

https://www.youtube.com/watch?v=3OhVo11j1Rg

Trailer #2 – Das »Get Loud!«-Artwork von Sean Taggart:

https://www.youtube.com/watch?v=vx_QckaagLE

Trailer #3 – Der »Get Loud!«-Schreibprozess:

https://www.youtube.com/watch?v=a8mjFil7ess

Trailer #4 – Der »Get Loud!«-Aufnahmeprozess:

https://www.youtube.com/watch?v=KCb1-Ywn_HY

Trailer #5 – Die Gevätter des Hardcore:

https://www.youtube.com/watch?v=9RRCgv0gJu0

Trailer #6 – Die NYHC-„Marke“:

https://www.youtube.com/watch?v=JplnSv1WDHY

Trailer #7 – Die „Big 4“ des Hardcore:

https://www.youtube.com/watch?v=wg6XbtJqWsI

Trailer #8 – Die Hardcore-Community:

https://www.youtube.com/watch?v=HtKqnx8A7DI

»Get Loud!« besteht aus 14 Tracks, die nichts weniger als klassischen, eigenständigen New York-Hardcore bieten, ohne jedoch auf thrashige und punkige Abwechslung zu verzichten. Das Album wurde von Roger Miret produziert, während sich ihr guter Freund Paul Miner im Buzzbomb Studio in Orange, CA um die Aufnahmen sowie um Mix und Mastering der Platte gekümmert hat. Was das Artwork betrifft, hat die Band dieses Mal wieder mit Sean Taggart, dem Gestalter des »Cause For Alarm«-Covers (1986), zusammengearbeitet. Dieses zeigt die kultigen »CFA«-Charaktere, ohne jedoch eine gewisse moderne Frische vermissen zu lassen.

—

AGNOSTIC FRONT sind:

Roger Miret | Gesang

Vinnie Stigma | Gitarre

Mike Gallo | Bass

Pokey Mo | Schlagzeug

Craig Silverman | Gitarre

