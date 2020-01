The Spirit: veröffentlichen neuen Song ‚Repugnant Human Scum‘ und verkünden neue Festivaldates

Heute in drei Wochen wird „Cosmic Terror“, das neue Album der deutschen Blackened Death Metaller THE SPIRIT in den Regalen stehen, doch schon jetzt konnte der zweite Studiolongplayer der Saarbrücker große Wellen in der Presse schlagen: Das Legacy ernannte die Scheibe bereits zum „Album des Monats“ und Powermetal vergab 9.5/10 Punkten.

Heute veröffentlichen THE SPIRIT nun ihre dritte Single und Ode an die Menschheit: ‚Repugnant Human Scum‘ heißt die neue Hasstirade, die einige Fans sogar schon live erleben konnten.

Bandleader M.T. kommentiert: „Die Veröffentlichung von ‚Cosmic Terror‘ rückt immer näher und wir haben noch einen letzten Vorab-Track für euch auf Lager. Bei einigen Shows im letzten Jahr haben wir ihn sogar schon live gespielt und es war mit Abstand der Song, der die stärkste Reaktion beim Publikum auslösen konnte.“

Hört ‚Repugnant Human Scum‘ hier: https://youtu.be/1lBQeZYP7OM

Pünktlich zum Albumrelease am 7. Februar begeben THE SPIRIT sich auf Co-Headline-Tour mit ihren neuen Labelkollegen KARG und neben einem speziellen Heimspiel in Saarbrücken mit CRIMSON MOON und NARVIK wurden nun auch weitere Festivalauftritte für 2020 verkündet:

THE SPIRIT + KARG Co-Headline-Tour 2020

07.02. Oberhausen – Helvete * (https://facebook.com/events/2517973985088377)

08.02. Erfurt – From Hell * (https://facebook.com/events/2664811180293063)

09.02. Hamburg – Bambi Galore ** (https://facebook.com/events/1149962035393724)

10.02. Berlin – Nuke Club ** (https://facebook.com/events/439767630275235)

11.02. Nürnberg – Golden Nugget ** (https://facebook.com/events/2419493538318563)

* mit ANCST + GROZA

** mit FIRTAN

THE SPIRIT + CRIMSON MOON + NARVIK

27.02. Saarbrücken – Garage (https://www.facebook.com/events/433790164224109/)

FESTIVALS

17.04. Ragnarök – Lichtenfels (D)

18.04. SkullCrusher Fest, Freiburg (D)

01.05. Karmoygeddon – Kopervik (NO)

18.06. Protzen Open Air – Fehrbellin (D)

30.07. Wacken Open Air – Wacken (D)

18.09. Metal Im Woid – Schrobenhausen (D)

Solltet ihr die ersten Singles verpasst haben, schaut hier in die Videos rein:

‚Pillars Of Doom‘ (Clip von Grupa13): https://youtu.be/W5PMQUu3LGY

‚Serpent as Time Reveals‘: https://www.youtube.com/watch?v=-Bnh1Xg6AhE

Nachdem „Cosmic Terror“ im Frühling mit Produzent V. Santura (Triptykon, Dark Fortress) in dessen Woodshed Studio – mit zusätzlichem Drumtracking in den Iguana Studios – aufgenommen wurde, besteht der Nachfolger zu „Sounds From The Vortex“ (2017) aus sieben hassgeprägte Tracks, die mit genuiner Gitarrenarbeit und ausgiebigen Instrumentalpassagen direkt in die Leere des Kosmos schleudern.

THE SPIRIT sind:

M.T. – Gitarre, Gesang

M.S. – Schlagzeug

A.T. – Bass