Die Schweizer All-Female-Newcomer Burning Witches werden ihr Zweitwerk, das auf den Namen Hexenhammer hört, am 09. November via Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den ersten Track-by-Track Trailer zur kommenden Platte. Schaut rein und erfahrt mehr über die Idee hinter den Songs ‚The Witch Circle‘, ‚Executed‘, ‚Lords Of War‘ and ‚Open Your Mind‘: https://youtu.be/Nj7SzxMwKSg

Das offizielle Musikvideos zu Hexenhammer gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=1OCmwMFKDlE

Die Band kommentiert: „Den Hexenhammer-Clip zu filmen, war für uns eine spannende Sache. Unser bislang zweites Musikvideo taucht tief in die Geschichte von Malleus Maleficarum ein, das vom diskreditierten katholischen Geistlichen Heinrich Kramer verfasst wurde, um seine Gräueltaten gegenüber Frauen im 15. Jahrhundert zu rechtfertigen. Der Titeltrack steht für all das, was unser neues Album ausmacht: Er ist melodisch, hart und repräsentiert den Bandsound auf die bestmögliche Art und Weise! Wir hoffen, dass euch der Clip gefällt und er der Beginn eines neue authentischen Kapitels unserer Bandgeschichte darstellt!“

„Wir möchten uns hiermit beim Hexenmuseum Gränichen, Schweiz und dessen Gründerin/Direktorin Miss Wicca Meier-Spring und ihrem Team für die großartige Unterstützung bei diesem Riesenprojekt bedanken. Des Weiteren auch beim Zürcher Opernhaus, das uns seine Kostüme und Requisiten zur Verfügung gestellt hat. Michael Buzek hat sich um die historischen Aufnahmen sowie die Bearbeitung gekümmert… Einfach danke an das gesamte Team, das dieses unglaubliche Video ermöglicht hat!“

Hier könnt Ihr Hexenhammer vorbestellen:

Bestellt das Album digital vor, um Hexenhammer und Executed sofort zu erhalten!

Sichert euch das Album schon jetzt via Spotify:

Hört euch Executed in der NB Novelties-Playlist an:

Mehr zu »Hexenhammer«:

‚Executed' OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

Albumtrailer #1:

Albumtrailer #2:

Studiotrailer:

Hexenhammer – Tracklist:

01. The Witch Circle

02. Executed

03. Lords Of War

04. Open Your Mind

05. Don’t Cry My Tears

06. Maiden Of Steel

07. Dungeon Of Infamy

08. Dead Ender

09. Hexenhammer

10. Possession

11. Maneater

12. Holy Diver

Bonustracks

13. Self Sacrifice

14. Don’t Cry My Tears (Akustik)

Burning Witches live:

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

Releaseshows

09.11. CH Brugg – Salzhaus

10.11. D Mannheim – MS Connexion Complex

»The Tour Of The Living Dead«

w/ Grave Digger

Präsentiert von Rock Hard (D)

11.01. D Hannover – MusikZentrum

12.01. D Andernach – JUZ Live Club

13.01. CH Pratteln – Z7

14.01. D München – Backstage

15.01. D Aschaffenburg – Colos-Saal

16.01. D Saarbrücken – Garage

17.01. D Bochum – Zeche

18.01. D Glauchau – Alte Spinnerei

19.01. D Neuruppin – Kulturhaus

20.01. NL Rotterdam – Baroeg

22.01. D Hamburg – Martkhalle

23.01. D Berlin – Lido

24.01. D Bamberg – Live-Club

25.01. D Regensburg-Obertraubling – Airport-Eventhall

26.01. D Memmingen – Kaminwerk

27.01. D Ludwigsburg – Rockfabrik

28.01. F Paris – Petit Bain

29.01. UK London – Camden Underworld

30.01. B Vosselaar – Biebob

31.01. F Lyon – CCO Villeurbanne

01.02. E Bilbao – Santana 27

02.02. E Madrid – Sala Mon Live

03.02. E Barcelona – Razzmatazz 2

Burning Witches sind:

Seraina | Gesang

Romana | Gitarre

Sonia | Gitarre

Jay | Bass

Lala | Schlagzeug

