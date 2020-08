Butcher Babies – 07.08.2020 – Metal Festival Alliance Livestream 2020

Eventname: Metal Festival Alliance Livestream 2020

Band: Butcher Babies

Ort: Online (Alcatraz Festival, ARTmania Festival, Bloodstock Festival, Brutal Assault, Dynamo Metalfest, Into The Grave, Leyendas Del Rock, MetalDays, Midgardsblot, Motocultor Festival, Party.San Metal Open Air, Resurrection Fest und Summer Breeze)

Datum: 07.08.2020

Genres: Groove Metal, Thrash Metal

Setliste:

Monster Ball The Butcher Korova I Smell A Massacre The Huntsman Pomona (Shit Happens) Jesus Needs More Babies For His War Machine Controller Look What We´ve Done They`re Coming To Take Me Away

Aus Los Angeles streamen für die European Metal Festival Alliance die Groove Metaller Butcher Babies. Mit den zwei Sängerinnen Heidi und Carla ist der Auftritt auch optisch ein Hingucker. Musikalisch können sich die US-Amerikaner aber auch hören lassen. Als vorletzte Band des Freitags zählen sie zu den Headlinern des heutigen Tages.

Für den Livestream sind die Musiker*innen auf Nummer sicher gegangen und haben einen vergangenen Auftritt aus Las Vegas ins Rennen geschickt. Das erste Lied des Gigs wurde aber per Videokonferenz aus der Quarantäne eingespielt.

Die beiden Sängerinnen bestimmen den Auftritt durch ihre Energie und Agilität. Das Publikum ist gut dabei und ist begeistert bei der Sache. Neben viel Gegrowle zeigen die Damen auch hier und da etwas Klargesang.

Ab Lied Nummer fünf wechselt die Show immer wieder in die Wohnzimmer und Heimstudios der Bandmitglieder. I Smell A Massacre zeigt wieder etwas aktuellere Aufnahmen.

Danach gehts aber wieder zurück nach Las Vegas und weiter mit der Liveshow. Der Auftritt von Butcher Babies ist nett anzusehen. Die Bühne ist nur oft recht dunkel und so lässt sich das Streamerlebnis nicht ganz so genießen. Live sicher eine ganz feine Sache, eignet sich dieser Livemitschnitt meiner Meinung nach nicht so ganz für ein Streamingfestival. Dennoch reißen die Herren und Damen aus Los Angeles die Hütte in Las Vegas ordentlich ab. Bleibt dem Fan nun noch zu hoffen, dass man Butcher Babies bald wieder ohne Mattscheibe erleben darf.