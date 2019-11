BYH!!!-Newsletter: Die letzte Band fürs Crazy X-Mas 2019 steht fest

Ein allzu enger Zeitplan hat der musikalischen Überraschung, die wir im Rahmen unserer Weihnachtsfeier am 7. Dezember für Euch geplant hatten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher haben wir nicht lange gefackelt, Nägel mit Köpfen gemacht und das Billing des Tages kurzerhand um einen weiteren offiziellen und hochkarätigen Act aufgestockt: Nothgard stoßen als letzter Act zum Band-Aufgebot des Crazy X-Mas 2019 hinzu!

Die Band um Equilibrium-Gitarrist Dom R. Crey hat mit ihrer Mischung aus Melodic Death, neoklassischem Metal und allerlei epischen Elementen einen bemerkenswert charakteristischen und verdammt mitreißenden Sound entwickelt, dessen Popularitätskurve spätestens seit der dritten Studioveröffentlichung The Sinner’s Sake steil nach oben zeigt. Mit Malady X konnten Nothgard 2018 noch einmal ordentlich einen drauflegen und wurden dafür mit einem beachtlichen Platz Nr. 53 in den deutschen Charts belohnt. Kurzum: Die Zeichen stehen auf Sturm – und am 7. Dezember tobt und wirbelt er durch die Balinger volksbank*messe!

Die Tickets für den lautstarken Samstag in der Adventszeit 2019 sind zum Preis von 49.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) hier im Shop erhältlich.

Die Weihnachtsfeiertickets sind limitiert auf 2500 Stück. Auch die beliebten VIP-Pakete fürs noch außergewöhnlichere Eventerlebnis gibt es erneut: Diese sind limitiert auf 30 Stück.

Das nächste und 25. BANG YOUR HEAD!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon, Ace Frehley, Hardcore Superstar, Tankard, Unleashed, Kissin‘ Dynamite, Benediction, Riot V, Rage, Leatherwolf, Heathen, Praying Mantis, Onslaught, Memoriam, Atlantean Kodex, Shakra, Midnight, Skull Fist, Winterstorm, Space Chaser, Lord Vigo

Viele weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle, Abbildung unten) oder Girlie dazu und obendrein den BANG YOUR HEAD!!! Jahresplaner.