Cadaver: geben Daten für die in 2022 verschobene Europatournee mit Atheist bekannt

Die norwegische Death Metal-Band Cadaver gibt die neuen Daten für die Enthralled Europatour mit Atheist und Svart Crown bekannt. Auf Grund der andauernden Pandemie musste diese Tour erneut verschoben werden und startet jetzt im Februar 2022. Das Line-Up bleibt mit Atheist und Support von Cadaver, Svart Crown und From Hell sowie weiteren Gästen das Gleiche.

Atheist gelten unter Kennern als die Pioniere des Technical Death Metal und haben viele der heutigen Top-Bands des Technical Extreme Metal beeinflusst. Sie hätten eigentlich im September 2020 im Rahmen der Enthralled In Europe Tour zum ersten Mal seit 2011 nach Europa und UK zurückkehren sollen. Auf Grund der Pandemie wurde diese Tour auf Februar 2022 verschoben. Im Jahr 2019 kehrten Atheist im Rahmen einer lang erwarteten Tour nach Nord- und Südamerika zurück. Gegründet im Jahr 1988 von Steve Flynn und Kelly Shaefer, entwickelte sich die Band zu einer Speerspitze des Technical Progressive Metal, und verband guten alten Death Metal mit Jazz, Fusion und lateinamerikanischen Klängen. Im Februar 2022 kehrt die Band im Rahmen einer grandiosen Tour nach Europa und UK zurück und bringt ein kraftvolles Paket an Fanfavoriten sowie Songs mit, die noch niemals zuvor live gespielt wurden.

Die Norweger von Cadaver, gegründet von Anders Odden (Satyricon, Order) ist ein Paradebeispiel für wahre nordische Mentalität, wenn es um Death Metal geht. Eine der ersten norwegischen Extreme Metal-Bands hat sich zum ersten Mal seit 2004 wieder zusammengefunden und kehrt mit Dirk Verbeuren (Megadeth, ex-Soilwork) am Schlagzeug zurück. Cadaver werden auch ihr letztes Album Edder & Bile präsentieren, das über Nuclear Blast veröffentlicht wurde.

Hier könnt ihr Cadavers letztes Album Edder & Bile hören und bestellen: www.nuclearblast.com/cadaver-edderandbile

Das französische Blackened Death Metal-Monster Svart Crown wird dieses kraftvolle Line-Up mit seinem fünften Studioalbum Wolves Among The Ashes begleiten, welches über Century Media veröffentlicht wurde. Fünf Studioalben und über zehn Jahre an exzessiven Touren haben Svart Crown zu einer der französischen Bands gemacht, die jeder Fan von Death Metal gesehen haben muss, wenn sie in der Nähe auftreten.

Mit der Heavy Metal Horror-Band From Hell wird das Line-Up vervollständigt. Jede Aufnahme von From Hell repräsentiert eine eigene Horrorstory, und auf dieser Tour wird die Band aus den USA ihr neues Konzeptalbum Rats & Ravens präsentieren.

Ergänzt wird die Tour mit lokalen Acts, wie Critical Mess (Deutschland), Typhus (Griechenland) und vielen weiteren Acts, die noch bekanntgegeben werden.

Neue Daten für die Enthralled In Europe Tour 2022 (bestätigte Tourdaten, weitere folgen)

Di 01.02 – Copenhagen (DEN) „Stengade“ *

Mi 02.02 – Cottbus (GER) „Gladhouse“ *

Do 03.02 – Katowice (POL) „P23“ *

Fr 04.02 – Prague (CZE) „Exit Chmelnice“ *

Sa 05.02 – Bratislava (SVK) „Randal” *

So 06.02 – Cluj Napoca (ROM) „Form Space“ *

Mo 07.02 – Bucharest (ROM) „Quantic Club“ *

Di 08.02 – Sofia (BUL) „Mixtape 5“ *

Mi 09.02 – Budapest (HUN) „Barba Negra“ *

Do 10.02 – Graz (AUT) „Explosiv“ *

Fr 11.02 – Jesolo/Venice (ITA) „Music Arena“ +

Sa 12.02 – Rome (ITA) „Traffic Club“ +

So 13.02 – Milan (ITA) „Slaughter Club“ +

Di 15.02 – Barcelona (SPA) “Boveda” +

Mi 16.02 – Madrid (SPA) Caracol” +

Do 17.02 – Toulouse (FRA) „L’Usine à musique’’ +

Fr 18.02 – Marseille (FRA) “Jas Rod” +

Di 22.02 – Kassel (GER) „Goldrube“ º

Do 24.02 – Apeldoorn (NLD) „Gigant“ º

Fr 25.02 – Vorselaar (BEL) “De Dreef” º

Sa 26.02 – Bochum (GER) „Matrix“ º

So 27.02 – Dresden (GER) “ Puschkin” º

* Mit Critical Mess

º Mit Typhus

+Opening act TBA

Cadaver sind:

Anders Odden | Gitarre, Bassgitarre und Gesang

Dirk Verbeuren | Schlagzeug und Backgroundgesang