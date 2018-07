Wir freuen uns, die Veröffentlichung unseres ersten Musikvideo bekanntgeben zu können. Nach fast einem Jahr harter Arbeit präsentieren wir den Clip zu Seven Suns vom aktuellen Album Cor Serpentis. Für Regie, Kamera und Schnitt zeichnet sich Paul Schlesier von Pallid Eyes Film aus Leipzig verantwortlich, der die Geschichte des Songs großartig in Bildern festgehalten hat.

Live wird der Song neben u.a. zwei neuen Stücken am kommenden Freitag beim In Flammen Open Air in Torgau zu hören sein. Aktuell arbeitet die Band an weiteren neuen Titeln für das nächste Album.

Calliophis sind:

Thomas – Vocals

Matthias – Guitar

Morris – Guitar

Marc – Bass

Florian – Drums

