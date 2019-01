Aufgenommen in der selben Session wie das aktuelle Album The Spark That Moves, gehen Cancer Bats mit Inside Out in die von Fans herbeigesehnte Verlängerung ihrer großen Hardcore-Metal-Punk Party. Frontmann und Sänger Liam Cormier kommentiert dazu: “Inside Out is such a gnarly beast of a song, that we all knew it would make for a rad track to release later and keep the vibe of The Spark That Moves going!”

Angesprochen auf die Hintergründe von Inside Out gibt Cormier einen interessanten Einblick in den Schreibporzess: “For our new track Inside Out, we looked to channel our love of 90s post hardcore referencing bands like Unsane, Helmet and Buzz Oven. When Jaye first came up with that snarling brutally groovy opening riff, that set the pace for the rest of the song. We all had to match that power and intensity. The last piece of the puzzle was my vocal and again Jayes riffs being so evil just fuelled my creative fire and i had to let loose a true scorcher of human condemnation. I cant wait to smash this thick slab of thunder every night live on stage!!!”

Zusätzlich zu der begleitenden Vinylauflage der Split-7″-Single haben Cancer Bats außerdem ihre Albumstrategie fortgeführt. Wie schon bei allen elf Albumsongs zuvor spendiert das Quartett auch Inside Out eine passende Visualisierung in Form eines Musikvideo. Mit Impressionen von der letztjährigen Welttournee fängt Bandfreund und Videofilmer Sid Tang die rohe, fesselnde und chaotische Energie einer typischen Cancer Bats Show ein – von brechend vollen Clubkonzerten in Europa, großen Festivalbühnen in China bis hinzu ihrer triumphierenden Rückkehr nach Kanada, wo sie einige der bis dato größten Shows ihrer Bandgeschichte spielten. Das Musikvideo ist ein komprimiertes, Lust-auf-mehr-machendes Versprechen darauf, was Fans (neu und alt) auf der kommenden Europatour der Band in voller Länge und Soundgewalt erwarten dürfen.

Im März 2019 werden Cancer Bats zusammen mit den Posthardcore-Emporkömmlingen Devil May Care auf Tour gehen

Cancer Bats

Support: Devil May Care

09.03.2019 DE- Dortmund – Junkyard

13.03.2019 CH- Bern – ISC Club Bern

14.03.2019 AT- Wien – Arena Wien

15.03.2019 DE- München – Feierwerk/Hansa 39

16.03.2019 DE- Leibzig – Naumanns

20.03.2019 DE- Berlin – MagnetClub

21.03.2019 DE- Hamburg – Headcrash

Kommentare

Kommentare