Die US-amerikanischen Death Metal Legenden von CANNIBAL CORPSE beginnen ihre diesjährige European Summer Tour beim Rock Harz Festival!

CANNIBAL CORPSE

07/07/18 DE – Ballenstedt – Rock Harz

08/07/18 DE – Berlin – SO36

09/07/18 SK – Banska Bystrica – Tartaros

10/07/18 HU – Donaujvaros – Rockmaraton

11/07/18 AT – Wien – Szene

12/07/18 DE – Torgau – In Flammen Open Air

13/07/18 SE – Malmö – Kulturbolaget

14/07/18 SE – Gavle – Gefle Metal Festival

16/07/18 FI – Tampere – Tullikamarin

17/07/18 FI – Oulu – Hevimesta

18/07/18 FI – Turku – Logomo Oy

19/07/18 FI – Helsinki – Nosturi

20/07/18 EE – Tallinn – Klubi Tapper

21/07/18 LV – Riga – Melna Piektdiena

21/07/18 PL – Warszawa – Proxima

24/07/18 PL – Bieskowo – Rude Boy Club

25/07/18 DE – Cham – L.A.

26/07/18 AT – Dornbirn – Conrad Sohm

27/07/18 SI – Tolmin – Metal Days

28/07/18 IT – Bolotana – Campo Sportivo

30/07/18 IT – Cavaglion D’Agogna – Pala Phenomenon

01/08/18 NL – Rotterdam – Baroeg

02/08/18 DE – Lingen – Alter Schlachthof

03/08/18 DE – Wacken – Wacken Open Air

04/08/18 PL – Bydgoszcz – Estrada

05/08/18 PL – Gdansk – B90

06/08/18 PL – Poznan – Klub U Bazyla

08/08/18 PL – Jaromer – Brutal Assault Festival

10/08/18 NL – Arnhem – Willemeen

11/08/18 UK – Walton-on-Trent – Bloodstock

12/08/18 BE – Kortrijk – Alcatraz Festival

13/08/18 DE – Bochum – Zeche

14/08/18 FR – Colmar – Le Grillen

15/08/18 CH – Zürich – Dynamo

16/08/18 DE – Dinkelsbühl – Summer Breeze

17/08/18 CH – Le Locla – Rock Altitude Festival

18/08/18 FR – St Nolff – Motocultor Festival

CANNIBAL CORPSE haben ihr aktuelles Album ‚Red Before Black‚ letzten Herbst veröffentlicht. Ihr könnt es nach wie vor hier anchecken und kaufen: metalblade.com/cannibalcorpse



