Die UK Progressive Metalcore Newcomer LOATHE wurden kürzlich als Special Guest auf den BEARTOOTH Shows in Europa angekündigt!

w/ BEARTOOTH, SKYWALKER

19.08. D Oberhausen – Kulttempel *SOLD OUT*

20.08. D Oberhausen – Kulttempel *SOLD OUT*

21.08. F Paris – Petit Bain

22.08. NL Tilburg – 013 *SOLD OUT*

Zusammen mit CYCLAMEN werden LOATHE ab morgen als Special Guests fungieren, wenn PROTEST THE HERO ihr Album »Fortress« und NORMA JEAN ihr Album »Redeemer« auf gemeinsamen Shows jeweils in voller Länge zum Besten geben werden. Alle die bisher noch nicht die Chance hatten, LOATHE live zu erleben, oder all‘ die, die einfach nicht genug von ihnen kriegen können und sie noch einmal live sehen möchten, sollten sich also schleunigst Karten für untenstehende Termine sichern!

PROTEST THE HERO -»Fortress« Anniversary Tour vs. NORMA JEAN – »Redeemer« Anniversary Tour

Special Guests: LOATHE, CYCLAMEN

05.07. D Oberhausen – Kulttempel

06.07. UK Bristol – The Fleece

07.07. UK Birmingham – Asylum

08.07. UK Newark – Tech Fest (PTH & NJ ONLY!)

10.07. UK Glasgow – Garage

11.07. UK Manchester – Rebellion

12.07. UK London – O2 Islington Academy

13.07. B Antwerp – Kavka

14.07. NL Utrecht – Tivoli Pandora

16.07. D Berlin – Musik & Frieden

17.07. D Wiesbaden – Schlachthof

18.07. CZ Prague – Futurum

19.07. HU Budapest – A38

20.07. I Pinarella Di Cervia – Rockplanet Club

21.07. D München – Free & Easy

Mehr zu »This Is As One«:

LOATHE – ’White Hot‘ [MUSIKVIDEO]: https://youtu.be/srGBy5HPiSQ

LOATHE – ‚Servant And Master‘ [AUDIOSTREAM]: https://www.youtube.com/watch?v=VA9r0V4qzko

HOLDING ABSENCE – ’Saint Cecilia‘ [MUSIKVIDEO]: https://youtu.be/9M_118O04o4

HOLDING ABSENCE – ‚Everything‘ [MUSIKVIDEO]: https://www.youtube.com/watch?v=flEpHUztcnc

»This Is As One« digital: https://LoatheHoldingAbsence.lnk.to/ThisIsAsOne

Mehr zu LOATHE:

Videos – https://www.youtube.com/channel/UC4JNkNxIB9u2Yihx7lTZA5Q/search?query=loathe

Debüt-Album »The Cold Sun« (physischl): http://geni.us/LoatheTheColdSunNB

»The Cold Sun« digitales Album via:

iTunes: http://geni.us/LoatheTheColdSunIT

Apple Music: http://geni.us/LoatheTheColdSunAM

Amazon MP3: http://geni.us/LoatheTheColdSunAMP3

Google Play: http://geni.us/LoatheTheColdSunGP

—

Weitere Infos:

www.facebook.com/loatheasone

www.twitter.com/loatheasone

www.instagram.com/loatheasone

www.thisisasone.com

