Auf Grund von Verzögerungen der Veröffentlichung des neuen Albums muss John Garcia und seine Band Of Gold die für Oktober 2018 geplante Tournee leider ins neue Jahr verschieben. Der ursprünglich für diesen Sommer angedachte Longplayer wird erst im Januar 2019 in den Handel kommen.

Do. 31.01.2019 München – Backstage Halle

Di. 05.02.2019 Nürnberg – Hirsch

Do. 07.02.2019 Jena – F-Haus

Fr. 08.02.2019 Berlin – SO36

Sa. 16.02.2019 Hamburg – Gruenspan

So. 17.02.2019 Köln – Helios 37

Mi. 20.02.2019 Aschaffenburg – Colos-Saal

Do. 21.02.2019 Essen – Turock

Präsentiert von: Visions & Rock Hard

Special Guest: Dead Quiet

