Capra – In Transmission

Capra wurden vor fünf Jahren von Gitarrist Tyler Harper und Schlagzeuger Jeremy Randazzo gegründet. Zuvor zockten sie bereits in anderen Combos zusammen und ließen in diesem April gemeinsam In Transmission auf die Menschheit los. Der bösartige Bastard aus Punk, Metal und Hardcore ist wirklich nichts für schwache Nerven und kommt auf über eine halbe Stunde Spielzeit bei elf widerlich daherkommenden Kotzbrocken. Nach dem Intro (Exordium) scheppert es gewaltig in den Boxen, als Hollow Doll eine ganze Minute zum wilden Tanz auffordert und den ganzen aufgestauten Hass zum Ausdruck bringt. Crow Lotus wurde mehr als nur ein Lolli geklaut. Die Frontfrau agiert dermaßen angefressen auf In Transmission, dass sie wohl jeden Menschen auf diesen Planeten den Tod wünscht. Kurz und schmerzlos dröhnt es aus allen Himmelsrichtungen – dieser Macht zu entkommen scheint schier unmöglich. Die Punk-Attitüde im abgefuckten Hardcore Mantel walzt unermüdlich durch den Raum und bringt selbst die solideste Demokratie zum Wanken. Medusa macht ihrem Namen alle Ehre. Einmal den Auslöser betätigt, hält Capra rein gar nichts mehr. In diesem Segen liegt der Fluch. Platt und kompromisslos gibt es kaum Möglichkeiten, nur an links und rechts zu denken. Immer nur nach vorne sprintend, vergisst man schnell, um was es hier überhaupt geht. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Frei nach diesem Motto lässt Crow Lotus alle tief verborgenen Emotionen raus und kotzt uns diese unverblümt vor die Füße. Ob nach einer Session im Proberaum überhaupt was von diesem übrig bleibt, kann hier und heute nicht geklärt werden. Pausen offenbart In Transmission jedoch keine, schließlich läuft die Lebensuhr eh viel zu schnell ab. Immer drauf, Red Guillotine schlägt skrupellos den Schädel vom Hals und färbt die Klinge blutrot. Der letzte Titel verspricht mit Samuraiah Carey etwas Heiterkeit – daraus wird natürlich nichts, nur die Tatsache, dass in einem etwas gediegeneren Dauerfeuer die Gehirne der getroffenen Opfer weniger heftig an die grauen Betonfassaden spritzen.

Capra – In Transmission René W. 7.9 Leser Bewertung 0 Bewertungen 0 7.9 Punkte