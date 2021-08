Carcass: Debüt-Animationsvideo zur neuen Single „Dance Of IXTAB (Psychopomp & Circumstance March No.1 In B)“

Die englischen Extrem-Metal-Legenden Carcass haben ein von Costin Chioreanu (Opeth, Napalm Death) erstelltes Animationsvideo zur neuen Single Dance Of Ixtab (Psychopomp & Circumstance March No. 1 In B) aus ihrem mit Spannung erwarteten siebten Studioalbum Torn Arteries veröffentlicht, das am 17. September bei Nuclear Blast Records erscheint.

Carcass-Gründer und Sänger/Bassist Jeff Walker beschreibt das Album: “The song is a foot stomping festival anthem that will go unheard in an empty, vacuous, post covid world “stadium“, where used Lateral Flow Tests blow around as litter in the breeze.”

Mehr zum Album: