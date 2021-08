Tempt: veröffentlichen neue Single „Living Dangerous feat. Dorothy“ inkl. Musikvideo

Die aufstrebende New Yorker Band Tempt, die bereits von Medien wie Loudwire gelobt wurde, veröffentlichten gestern ihre neue, mitreißende Single Living Dangerous über Better Noise Music. Auf dem Track ist ebenfalls Dorothy Martin, die gefeierte Leadsängerin der Rockband Dorothy, zu hören. Produziert und abgemischt wurde der Song von keinem geringeren als Chris Lord-Alge, der in der Vergangenheit bereits mit Bands wie U2, Green Day und My Chemical Romance zusammengearbeitet hat. Living Dangerous strotzt nur so vor Energie und verbindet klassischen Rock mit einer modernen Klangnote. Die Stimmen von Leadsänger Zach Allen und Dorothy verschmelzen perfekt mit einer offensichtlichen Chemie, die den Hörer in ihren Bann zieht und ihn auf eine unwiderstehliche Rock’n’Roll-Musikreise mitnimmt. Living Dangerous (featuring Dorothy) ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar!