Carcass: diskutieren im neuen Albumtrailer über „Dance Of Ixtab“

Die englischen Extrem-Metal-Legenden Carcass haben einen neuen Albumtrailer veröffentlicht, der ihre neueste Single Dance Of Ixtab (Psychopomp & Circumstances March No. 1 in B) aus ihrem mit Spannung erwarteten Album Torn Arteries vorstellt, das am 17. September bei Nuclear Blast Records erscheint.

Bassist/Sänger und Gründer Jeff Walker beschreibt Dance Of Ixtab scherzhaft als „eine mit den Füßen stampfende Festivalhymne, die in einem leeren, nichtssagenden Stadium der Post-Covid-Welt ungehört bleiben wird, in dem gebrauchte Tests wie Müll im Wind herumwehen.“

Seht euch den Trailer zu Dance Of Ixtab hier an:

Mehr zum kommenden Album Torn Arteries: