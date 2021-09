White Void: veröffentlichen Synthwave-Remix von „Hail Spirit Noir“ für den Song „There Is No Freedom But The End“

Die eklektische norwegische Hardrock-Band White Void um Lars Nedland (Borknagar, Solefald) veröffentlicht einen Remix für einen weiteren Song aus ihrem viel gelobten Debütalbum Anti, das am 12. März 2021 erschienen ist.

Dieses Mal haben sich White Void mit der griechischen Avantgarde-Black-Metal-Band Hail Spirit Noir zusammengetan, um einen Synthwave-Remix der Single There Is No Freedom But The End zu liefern.

Nehmt Platz im DeLorean und reist durch retro-futuristische Polygon-Canyons und eine namenlose dystopische Stadt, die von den letzten sterbenden Strahlen einer bedrohlichen Neonsonne violett beleuchtet wird:

Lars Nedland kommentiert:

„Manche Bands sind einfach anders, und Hail Spirit Noir sind wahre Pioniere, die in ihrer Herangehensweise an die Musik an nichts und niemanden gebunden sind.

Alles, was sie tun, hat einen göttlichen Touch, und die Art und Weise, wie sie There Is No Freedom But The End in einen Achtziger-Synthwave-Hit verwandelt haben, hat dem musikalischen Universum von White Void eine ganz neue Dimension verliehen.

Das ist ein Song, der rosa Pastellfarben, Ozon-zerstörendes Haarspray und pixelige Grafiken würdig ist. Ich würde am liebsten den nächsten DeLorean klauen und einfach fahren, fahren, fahren!“

