Carcass: veröffentlichten „The Long And Winding Bier Road“ von der Kommenden EP

Die englischen Metallegenden von Carcass sind nach siebenjähriger Abstinenz mit einer neuen Sammlung an Songs zurück: Despicable, erscheint am 30. Oktober via Nuclear Blast.

Nun veröffentlicht die Band eine neue Nummer mit dem Titel The Long And Winding Bier Road.

Gründungsmitglied, Sänger und Gitarrist Jeff Walker dazu:

„Das Geschenk, welches sich immer weiter verschenkt, ob du es nun willst oder nicht. Versucht gar nicht erst, dem geschenkten Gaul zu tief ins Maul zu schauen… Ein weiterer Song der kommenden EP mit Nummern aus den Aufnahmesessions zu unserem neuen Album… Macht euch keine Gedanken, wir haben noch weitere unveröffentlichte Titel mit noch bekloppteren Titeln!“

Der Single The Long And Winding Bier Road, gingen bereits zwei weitere Songs der EP voraus: The Living Dead At The Manchester Morgue und Under The Scalpel Blade

Die Hohepriester des Death und Grind Metals servieren mit ihrer EP Despicable ihren Fans einen Vorgeschmack der brutalen Härte, mit welcher die Band 2021 auf ihrem heiß ersehnten siebten Studioalbum wieder zuschlagen wollen.

Jeff Walker erklärt:

„Nun ja, die Covid Situation hat dafür gesorgt, dass wir den Release des neuen Carcass Albums erst einmal hintenan stellen mussten. Nachdem wir allerdings bereits gesagt haben, dass wir im August neue Musik veröffentlichenn, dachten wir einfach, dass es cool wäre, einen Zwischenrelease einzuschieben und euch einige Titel hören zu lassen, die übrig geblieben sind. Sagt also nicht, wir hätten euch nie etwas gegeben. Viel Spaß.“

Als wahre Metaloriginale haben Carcass bereits zahlreiche Alben veröffentlicht, die heute zu den Klassikern des Genres zählen, und die Flugbahn des Extreme Metals mit jedem nachfolgenden Release entscheidend beeinflussten.

Ob es nun die Erfindung des Gore-Grinds ist (Reek Of Putrefaction & Symphonies Of Sickness) oder die Erschaffung der Grundlage für Melodic Death Metal (Heartwork), Carcass‚ Alben haben stets Regeln gebrochen und neue Wege geebnet. Nach einer zehnjährigen Schaffenspause von 1996 bis 2006, kehrte die Band mit einem außergewöhnlichen Comeback aus knisternden todesgeladenen Riffs zurück und veröffentlichte ihr sechstes Album Surgical Steel (2013) und bespielten mit diesem Album zahlreiche Festivals wie das Download, Hellfest, Deathfest und Decibel’s Metal & Beer Fest ebenso wie Touren mit Testament, Slayer, Napalm Death, Orbituary und Voivod, um nur einige Bands zu nennen.

Jetzt, sieben Jahre nach ihrem letzten Album kehrt die Band mit ihrer neuen EP Despicable, die am 30. Oktober 2020 erscheint, auf den Extreme Metal Thron zurück – ein Kunstwerk, welches nur der Vorgeschmack ihrer nächsten bevorstehenden Zerstörung in voller Länge ist.

Carcass sind:

Bill Steer – Gitarre

Jeff Walker – Bass/Gesang

Daniel Wilding – Schlagzeug

Tom Draper – Gitarre