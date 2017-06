Die Kalifornier von CARNIFEX haben das Live-Musikvideo ihres Songs ‚Dark Heart Ceremony‘ veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem aktuellen Album »Slow Death«.

„The stage is where everything about our music comes to life,“ sagt Sänger Scott Ian Lewis über den Clip. „The love, the hate, the pain, everything is on display. This video captures those moments both on stage and in the crowd and so much more.“

Schaut euch ‚Dark Heart Ceremony‘ hier an: https://youtu.be/usdOuSuKNy8

»Slow Death« wurde am 05. August 2016 über Nuclear Blast veröffentlicht. Dieses wurde aufgenommen und produziert von CARNIFEX und Mick Kenny (ANAAL NATHRAKH,BLEEDING THROUGH). Co-Produzent war niemand geringeres als Jason Suecof (DEATH ANGEL, CHELSEA GRIN, JOB FOR A COWBOY). Gemixt wurde »Slow Death« von Mark Lewis (THE BLACK DAHLIA MURDER, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE) in den Audiohammer Studios in Sanford, Florida. Das Cover-Artwork des Albums wurde vom renommierten Künstler und Langzeitmitglied des Teams, Godmachine, entworfen.

Bestellt »Slow Death« hier: http://nblast.de/CarnifexSlowDeathNB

Bestellt »Slow Death« digital: http://nblast.de/CarnifexDownloads

Mehr zu »Slow Death«:

CARNIFEX sind:

Scott Lewis | Gesang

Shawn Cameron | Schlagzeug

Jordan Lockrey | Gitarre

Cory Arford | Gitarre

Fred Calderon | Bass

Quelle: www.nuclearblast.de

