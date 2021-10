Celeste: kündigen Europatournee mit Conjurer an

In dieser konzertarmen Zeit gibt es endlich ein rotes Licht am Ende des Tunnels.

Die Shows der französischen Avantgarde-Black-Metaller Celeste, die schon immer ein immersives und sinnliches Erlebnis waren, werden nun auf ihrer kommenden Europatournee im März und April 2022 auf ein neues Level gehoben. Dank der intensiven Zusammenarbeit der Band mit Videokünstlern und Lichtdesignern werden Celeste dich in ihre schlauchartige Welt der Dunkelheit, fesselnden Stroboskope und hypnotischen roten Scheinwerfern entführen.

Zusammen mit ihren neuen Label-Kollegen Conjurer aus Großbritannien werden Celeste die Tour in ihrem Heimatland Frankreich starten und einen ausgedehnten 30-Tage-Lauf durch nicht weniger als 16 Länder spielen und dabei die neuen Songs ihres kommenden Studioalbums vorstellen, das in Kürze über Nuclear Blast veröffentlicht wird.

„Das wird die längste Tour, die wir je gemacht haben“, sagt Sänger/Bassist Johan Girardeau. „Wir freuen uns riesig darauf, wieder auf Tour zu sein. Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, etwas so Einzigartiges auf die Bühne zu bringen, das unserer künstlerischen Vision so nahe wie möglich kommt. Es wird etwas sein, das man nie vergessen wird!“

Ihr könnt die Bands bei einer der folgenden Shows sehen:

Celeste + Conjurer

Europatournee 2022

02/03/ FR Clermont Ferrand – La Coopérative De Mai

03/03/ FR Toulouse – Le Rex

04/03/ ES Barcelona – Sala Bóveda

05/03/ ES Madrid – Independance Club

06/03/ FR Nantes – Le Ferrailleur

07/03/ BE Brüssel – Le Botanique

08/03/ FR Tourcoing – Le Grand Mix

09/03/ FR Paris – Trabendo

10/03/ UK London – The Dome

11/03/ NL Rotterdam – Baroeg

12/03/ LU Esch-Sur-Alzette – Kulturfabrik

13/03/ DE Köln – Gebäude 9

14/03/ DE Hamburg – Hafenklang

15/03/ DE Berlin – Lido

16/03/ DE Leipzig – UT Connewitz

17/03/ CZ Prag – Nová Chmelnice

18/03/ PL Krakau – Hol

19/03/ SK Kosice – Kollosseum

20/03/ HU Budapest – Dürer Kent

21/03/ RO Cluj-Napoca – Form Space

22/03/ RO Bukarest – Quantic

23/03/ BU Sofia – Live und laut

24/03/ CR Zagreb – Mixtape 5

25/03/ SK Bratislava – Randal Club

26/03/ AT Wien – Viper Room

28/03/ DE Wiesbaden – Schlachthof

29/03/ BE Antwerpen – Trix

30/03/ FR Straßburg – La Laiterie

31/03/ CH Düdingen – Bad Bonn

01/04/ IT Mailand – Tunnel Club

02/04/ FR Lyon – Ninkasi

Falls ihr das bereits veröffentlichte Musikvideo zu Comme Des Amants En Reflet verpasst habt, könnt ihr es euch hier ansehen:

Mit mehr als 500 Shows auf der ganzen Welt, darunter Auftritte bei mehreren renommierten Festivals, Theatern und Veranstaltungsorten für extreme Musik (Hellfest, Roskilde, Copenhell, Summer Breeze, Brutal Assault, Roadburn, Psycho Las Vegas…), einer EP und fünf Alben haben es Celeste geschafft, ihre eigene musikalische Atmosphäre zu schaffen und gelten heute als eine der wichtigsten Bands der „French Avant-Garde Black-Metal“ Szene.

Nach ihrem Plattenvertrag mit Nuclear Blast werden Celeste 2022 ein neues Album veröffentlichen, aufgenommen und abgemischt von Chris Edrich (Gojira, The Ocean, Leprous, Tesseract), weitere Infos folgen in Kürze.