Cellar Darling: kündigen „Lockdown“-Kampagne an, die am 05.04. starten wird

Wie viele Künstler, sind auch Cellar Darling stark von der Coronavirus Pandemie betroffen und den damit verbundenen Ausgangssperren und Showabsagen. Aber anstatt aufzugeben, oder ohne Gegenleistung um Geld zu bitten, kündigt die Band heute eine Kampagne an, in der sie exklusive Inhalte direkt von Zuhause und ihren Proberäumen für ihre Fans bereitstellen, einschließlich einer Livestream Performance im Soundfarm Studio in Luzern.

Die Kampagne, die am 5. April mit einer live Q&A Session starten wird, findet ihr unter folgendem Link: www.cellardarling.com/lockdown-content.

Der Livestream wird am 3. Mai um 20:00 CEST | 19:00 BST | 14:00 EDT | 11:00 PDT | 15:00 BRT | 21:00 MSK | 03:00 JST | 02:00 SGT starten. Fans können die Performance hier ansehen: www.cellardarling.com/live-at-soundfarm

Während der Kampagne können Fans mit Spenden für die Band einen Beitrag leisten. Der Stream selbst ist ein ‚Pay-What-You-Want‘ und wird auch kostenlos verfügbar sein, für die, die sich keine Spenden leisten können.

Die Band kommentiert:

„Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden: wir brauchen eure Hilfe. Die kürzliche Absage unserer Europa Tour folgt der Absage von der Tour im Februar und März. Das bedeutet, dass wir so, wie viele Künstler und Selbstständige auch, massive Ausgaben zu tragen haben und für mindestens drei Monate keinerlei Einkommen haben.

Aber nicht nur Künstler leiden darunter, sondern ihr alle. Das Leben von uns allen wird stark beeinflusst und wir glauben, es ist an der Zeit für ein bisschen positive Ablenkung. Deshalb richten wir uns jetzt in Annas Studio ein und werden am 3. Mai 2020 für euch in euren Wohnzimmern spielen!

Wir haben uns auch ein paar Sachen einfallen lassen, um die Wartezeit bis dahin ein wenig zu verkürzen, da Kreativität sowieso unsere Stärke ist. Wir werden am 5. April eine „Lockdown“- Seite einrichten, auf der wir unter anderem Solo-Performances, Playthroughs, Interview uns vieles mehr posten werden- wir nehmen vielleicht sogar einige Vorschläge an…

Wir starten das Ganze mit einer Runde live Q&A unter cellardarling.com/lockdown-content am 5. April um 20:00 CEST.

Lasst uns das Beste aus einer schlechten Situation machen, indem wir zusammen etwas Positives teilen: Zuhause rocken!“

Cellar Darling’s neues Album The Spell wird mit animierten Musik Videos visualisiert, um die ganze Geschichte des Albums in Costin Chioreanus unverwechselbarem und mystischen Stil darzustellen. Die restlichen Videos werden im Laufe dieses Jahres veröffentlicht, um die Geschichte zu vervollständigen.

Seht euch die bisher veröffentlichten Videos hier an: https://bit.ly/2lTFxBC

The Spell ist verfügbar auf allen digitalen Plattformen und als Sammleredition als 2LP Vinyl oder limitiertem 2CD Digibook, das eine Zusatz-CD enthält, auf der Anna die Konzeptgeschichte von The Spell nacherzählt: http://nblast.de/CDTheSpell

Cellar Darling sind:

Anna Murphy – Gesang, Drehleier, Multi-Instrumentalist

Merlin Sutter – Schlagzeug

Ivo Henzi – Gitarre, Bass

