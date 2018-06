Chelsea Grin: „See You Soon“-Stream / Neues Album „Eternal Nightmare“ am 13.07. via Rise Records / Tourdaten

Chelsea Grin: „See You Soon“-Stream / Neues Album „Eternal Nightmare“ am 13.07. via Rise Records / Tourdaten

Am 13. Juli werden Chelsea Grin ihr neues Album Eternal Nightmare veröffentlichen (Rise Records/BMG/ADA Warner), aus welchem die Herren nun schon den dritten Track vorab ins Rennen schicken.

Eternal Nightmare ist nicht nur das fünfte Album der Band, sondern außerdem das erste mit Tom Barber am Mikrofon. In den vergangenen Monaten hat sich neben Alex Koehler (Vocals) auch Jacob Harmond (Guitar) entschieden, die Band aus persönlichen Gründen zu verlassen.

Das neue Line Up setzt sich wie folgt zusammen: Tom Barber – Vocals David Flinn – Guitar Stephen Rutishauser – Bass Pablo Viveros – Drums

Neben der Teilnahme an der Vans Warped Tour diesen Sommer in den USA werden Chelsea Grin mit dem neuen Album in der Hinterhand auch in Europa spielen – neunmal dabei in Deutschland und Österreich.

21.09.2018: Schweinfurt — Stattbahnhof 22.09.2018: Berlin — SO36 03.10.2018: Wien (AT) — Szene 06.10.2018: Chemnitz — AJZ 07.10.2018: Hannover — Faust 10.10.2018: Hamburg — Logo 11.10.2018: Köln — Essigfabrik 12.10.2018: Weinheim — Café Central 13.10.2018: München — Backstage mit Oceano, Kublai Khan, Enterprise Earth

Eternal Nightmare-Tracklist: 01. Dead Rose 02. The Wolf 03. Across The Earth 04. See You Soon 05. 9:30 AM 06. Limbs 07. Scent Of Evil 08. Hostage 09. Nobody Listened 10. Outliers 11. Eternal Nightmare

Kommentare

Kommentare