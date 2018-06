Mit Life On The Run veröffentlichen die kalifornischen Metaller Night Demon heute ihre zweite Single plus Video aus dem kommenden Live Album Live Darkness.

Das Video ist hier zu sehen:

Live Darkness erscheint am 10. August 2018 europaweit über SPV/Steamhammer als 2CD Digipack, 3LP Version, Download und Stream: https://NightDemon.lnk.to/LiveDarkness

Kommentare

Kommentare