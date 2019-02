Die finnischen Metal-Superstars Children Of Bodom werden ihr zehntes Studioalbum, mit dem Titel Hexed am 08. März 2019 via Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den vierten Album Trailer zur kommenden Platte. Zu sehen gibt es den Streifen hier:

Die ersten drei Teile gibt es hier zu sehen:

Trailer #1: https://youtu.be/9pWTQpmuKzo

Trailer #2: https://youtu.be/X2JULD9l1oo

Trailer #3: https://youtu.be/m_YHIF6gJUY

Die Band hat kürzlich die zweite Single, „This Road„, veröffentlicht. Das dazugehörige Lyric-Video gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/qIsbxH7k4Sc

Alexi Laiho kommentiert:

„‚This Road‘ was actually the last song I wrote but it ended up being the opening track and also one of the singles which makes me happy ‚cause it’s one of my faves. It’s different from anything we’ve done since Follow the Reaper but it’s still new. Check it out and you’ll know what i mean.”“

Falls Ihr das neue Musikvideo zu Under Grass And Clover verpasst habt, könnt Ihr das hier nachholen:

