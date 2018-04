Freedom Call Mastermind CHRIS BAY veröffentlicht heute seine dritte Single und das dazugehörige Video zum Song „Flying Hearts“. Der Song befindet sich auch auf seinem ersten Solo Album „Chasing The Sun“.

Chris Bay zum Video und dem Song: „Hier ist er, der brandneue Videoclip „Flying Hearts“ von meinem Soloalbum „Chasing the Sun“. Diesen tollen Clip habe ich während unserer Südostasien-Tournee mit Freedom Call in Thailand gedreht, somit ist der Albumtitel „Chasing the Sun“ buchstäblich Programm. Für mich ist dieses Video etwas ganz besonderes, da mich das Flair, die wunderschöne Landschaft und die Herzlichkeit dieses Landes sehr berührt haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Clip. Sicherlich wird es bei einigen von euch Fernweh auslösen…mir geht es jedenfalls dabei so.“

Das Solo Album „Chasing The Sun“ erschien im Februar 2018 als CD, Download und Stream: https://ChrisBay.lnk.to/Chasin gTheSun

CHRIS BAY live 2018



03.05. München – Substanz Club

24.05. Nürnberg – Matrixx

24.10. AT-Wien – Szene (mit Axel Rud Pell)

30.10. Langen – Neue Stadthalle (mit Axel Rud Pell)

Kommentare

Kommentare