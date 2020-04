Christof Leim: Rock Stories Livestream

Hier der Facebook Beitrag zum Event:

Rock Stories im Livestream!

Dienstag, 7. April, 20:30 Uhr, auf www.rockstories.de

Hallo da draußen! Rock ’n‘ Roll gehört auf die Straße, die Stories dazu auch. Geht nicht. Also mache ich das jetzt anders: Am 7. April passiert der erste Rock Stories Livestream!

Ich erzähle all die wilden Geschichten, von Ozzy, Lemmy, Lars und dem Mädchen im Postpaket an die Beatles. Davon, was passiert, wenn man mit Zakk Wylde in L.A. Frühstücksbier trinkt, oder wie Rudolf Schenker für mich mal eine S-Bahn angehalten hat. Alles live aus meinem Wohnzimmer, mit Musik, Bildchen & Videos.

An Eintritt könnt ihr zahlen, was ihr möchtet, aber ihr müsst nicht. Läuft einfach über PayPal, die Hälfte werde ich an die Corona-Forschung der WHO spenden. Eine halbe Kinokarte für die Abendunterhaltung sonst kostet übrigens 6,66 €…

Bis Dienstag. Bleibt gesund.

Euer Leimsen

www.rockstories.de

www.paypal.me/ChristofLeim/6,66

Social Media & Tech Support: Timon Menge & Mountain Range Creative Factory

+++

Rock Stories: Anekdoten, Skandale und wilde Stories. Musikjournalist Christof Leim erzählt die besten Krach- und Lachgeschichten aus 100 Jahren Rock ’n‘ Roll. Es geht um große Stars und große Songs, um Unfälle und Todesfälle, um Drogen, Sex und Superlative. Der Zuhörer erfährt Skurriles und Hintergründiges, Abgefahrenes und Überraschendes, fachkundig erklärt und vorgetragen mit Musik.

Christof Leim arbeitet seit über 20 Jahren als Journalist und Musiker. Er kam fast gleichzeitig mit dem Kiss-Debüt auf die Welt und erhielt seine erste Gitarre, als Zakk Wylde gerade bei Ozzy einstieg. Später war er Chefredakteur des Metal Hammer und arbeitet heute für verschiedene Musikmedien. Er produziert die Kolumne Zeitsprung auf Discover und schreibt dort mit anderen Krachfachleuten, unter anderem Timon Menge & Victoria Schaffrath von der Mountain Range Creative Factory, tägliche Musikgeschichten. Daneben spielt er Gitarre für The New Black und Heavysaurus.