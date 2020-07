Chthonic: veröffentlichen zweite Folge des Podcasts Metalhead Politics

Metalhead Politics, der Podcast der taiwanesischen Metal-Band Chthonic und Ghost Island Media, veröffentlicht heute, am 1. Juli, die zweite Folge: Systematic Oppression. Moderiert wird der Podcast von Chthonics Sänger Freddy Lim und der Mitbegründerin von Ghost Island Media, Emily Y. Wu.

Die zweite Episode von Metalhead Politics konzentriert sich auf die Black Lives Matter-Bewegung, Proteste in Hongkong und systematische Unterdrückung in verschiedenen Gesellschaften. Neben den inspirierenden Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität in den USA ermutigt diese Folge das internationale Publikum, auch anderen systematischen Unterdrückungen in der Welt wie Hongkong, Tibet und Xinjiang Aufmerksamkeit zu schenken und sich für diejenigen auszusprechen, die beispielsweise nicht das Recht haben, selbst zu protestieren.

Neben den ernsten Problemen fehlt es der Folge aber nicht an schönen Momenten. In Ep.2 sprechen Freddy und Emily über die Abwahl des Kaohsiung-Bürgermeisters Han Guo-yu und Taiwans späte Entkriminalisierung des Ehebruchs. Freddy versucht Emily und dem Publikum beizubringen, wie man einen „death gowl“ macht. Im Musik-Teil geht es in dieser Folge um die Hongkonger Hip-Hop / Rock-Band LMF (Lazy Mutha Fucka). Freddy enthüllt zudem, wie er normalerweise Musik schreibt und spricht über seine Reise, seine kulturellen Wurzeln in taiwanesischen Melodien und Texten zu finden.

Nach der Veröffentlichung erhielt die erste Folge von Metalhead Politics: Democracy (in Times of Crisis) große Resonanz. Der Podcast belegte im Apple Podcasts-Gesamtranking den 6. Platz und stieg sogar in der Kategorie der Nachrichtenkommentare auf Platz 1 auf. Der Podcast wird auch von internationalen Hörern gut aufgenommen, die hauptsächlich in den USA, Deutschland, Großbritannien, Hongkong und Australien beheimatet sind. Die zweite Folge wird diese Dynamik beibehalten, um mit allen Fans von Chthonic und Metalheads auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben.

Durch Metal-Musik und Politik wird Metalhead Politics weiterhin mehr Menschen auf der Welt von Taiwan hören lassen.

Die zweite Folge von Metalhead Politics ist ab sofort auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und anderen Podcast-Plattformen verfügbart. Neben dem Podcast gibt es auch das Highlight-Video der zweiten Folge auf dem YouTube-Kanal von Chthonic:

