Cirith Ungol: enthüllen Details zur neuen EP ‚Half Past Human‘

Am 28. Mai werden Cirith Ungol ihre neue EP Half Past Human via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Eindruck der EP vermittelt euch die neue Single Brutish Manchild, die ihr euch ab sofort hier anhören könnt:

Auf metalblade.com/cirithungol kann die EP in diesen Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– sheer violet marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– orange aurora vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– yellow marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– picture disc (EU exclusive – limited to 500 copies)

– dark red marbled vinyl (US exclusive)

Nach der Veröffentlichung des triumphalen Reunion-Albums Forever Black von Cirith Ungol im April 2020 wurde die Welt von einer Pandemie heimgesucht. Während die Zeit stillstand, grub die Band tief in ihren archivarischen Krypten und zog den Schleier der Geschichte zurück, um längst vergessene Juwelen aus ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit freizulegen. Dabei hat die Band vier Songs exhumiert, die in einer vergangenen Ära geschrieben wurden, aber nie als Teil ihrer sagenumwobenen Diskografie aufgenommen wurden. Cirith Ungol fegten den Staub von diesen kostbaren Relikten und erweckten längst verstorbene Kräfte wieder zum Leben. Jeder Song wurde für die heutige Zeit neu interpretiert und mit einer frischen Dosis an Kraft und Vitalität versehen, während die für die Band charakteristische Mystik beibehalten wurde und weiterhin in düsterer, apokalyptischer Energie getränkt ist. Aufgenommen unter dem wachsamen Auge des Produzenten Armand John Anthony (Night Demon / Bewitcher / Gygax) in der Dunkelheit des Jahres 2020, verspricht Half Past Human eine wertvolle Ergänzung für die Musiksammlung der treuen Legionen von Cirith Ungol zu werden. Traditionsgemäß wird das Paket durch ein atemberaubendes Cover-Artwork vervollständigt, das von dem gefeierten Fantasy-Künstler Michael Whelan stammt, der auch die ursprüngliche Elric-Serie gestaltet hat.

Half Past Human Tracklist:

1. Route 666

2. Shelob’s Lair

3. Brutish Manchild

4. Half Past Human

Cirith Ungol Line-Up:

Tim Baker – Vocals

Greg Lindstrom – Guitar

Robert Garven – Drummer

Jim Barraza – Guitar

Jarvis Leatherby – Bass

Cirith Ungol online:

https://www.facebook.com/cirithungolofficial

https://www.instagram.com/cirithungolband

Quelle: Metal Blade Records