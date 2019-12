Artist: Cirith Ungol

Herkunft: Ventura, USA

Album: I´m Alive

Spiellänge: 108:44 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 25.10.2019

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.facebook.com/cirithungolofficial/

Bandmitglieder:

Gesang – Tim Baker

Gitarre – Jim Barraza

Gitarre – Greg Lindstrom

Bassgitarre – Jarvis Leatherby

Schlagzeug – Robert Garven



Tracklist:

Intro I’m Alive Join The Legion Atom Smasher Edge Of A Knife Blood & Iron Black Machine Frost And Fire Finger Of Scorn Chaos Descends Doomed Planet Chaos Rising Fallen Idols Paradise Lost Master Of The Pit King Of The Dead Cirith Ungol Intro War Eternal Nadsokor Fire Death Of The Sun Intro I’m Alive Join The Legion Atom Smasher Edge Of A Knife Blood & Iron Black Machine Frost And Fire Finger Of Scorn Chaos Descends Doomed Planet Chaos Rising Fallen Idols Paradise Lost Master Of The Pit King Of The Dead Cirith Ungol I’m Alive Edge Of A Knife Frost And Fire Atom Smasher Master Of The Pit King Of The Dead Finger Of Scorn Cirith Ungol Intro War Eternal Blood & Iron Nadsokor Doomed Planet Chaos Descends Fire Chaos Rising Fallen Idols Paradise Lost Death Of The Sun

Sie kamen, verschwanden und sind doch wieder da. Cirith Ungol, die Heavy Metal Pioniere aus den USA, haben eine spannende Geschichte und zählen zu einer der ersten Kapellen des harten Genres überhaupt. Ihr Name stammt aus dem Buch Der Herr der Ringe und bedeutet Pass der Spinne. Vor vier Jahren dann die plötzliche Reunion, nachdem sie 1991 ihr letztes Konzert gegeben haben. Vielen ist die Gruppe gar kein Begriff mehr und daher schauen wir jetzt einmal auf das neue Livealbum I´m Alive mit 55 Titeln und fast zwei Stunden Spielzeit. Die Band spielte ihr Comeback-Konzert im heimischen Ventura und dann ging es direkt zu uns nach Europa.

Als Doppel-CD und ebenso auf dem separat erhältlichen Doppel-Vinyl geht I’m Alive an den Start. Der komplette Griechenland-Auftritt vom Up The Hammers Festival, das am 27.05.2017 im Gagarin 205 in Athen stattfand, wurde mit vier Songs plus Intro vom Hammer Of Doom in Würzburg aufgefüllt. Mit leichter Doom Note greifen die fünf Künstler in Old School Manier nach den Sternen. Dass sie immer noch die Speerspitze des Underground Heavy Metal bilden, haben sie unlängst nach ihrer neuen Zusammenführung beweisen. Ihre Anhänger greifen bei jedem Track wie nach einem Strohhalm und wollen diesen bis ins Letzte aussaugen. Cirith Ungol bleiben ein Mythos, der wieder lebt. Stücke wie I’m Alive, Join The Legion und Atom Smasher bringen Schwung in die Bude. Lang gezogene Riffs, druckvolle Passagen und stimmungsvolle ruhige Elemente zaubern eine epische Schlacht, die viele Gesichter offenbart. Blood & Iron, Black Machine und Frost And Fire hinterlassen einen unverkennbaren Stempel. Für Anhänger ein Leckerbissen für junge Heavy Metal Jünger sicherlich eine Möglichkeit, auf einen Zug aufzuspringen, der eigentlich längst abgefahren war. I´m Alive darf man als eines, wenn nicht das wichtigste Livealbum des Underground Metal des Jahres 2019 anpreisen.