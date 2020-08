Nachdem Live From The Doom Saloon Volume 1 vor einigen Wochen bei den Fans gut ankam, gibt es bereits morgen eine Neuauflagen mit einigen Specials. So wurde die Setlist im Vorfeld von den Fans per Voting zusammengestellt, zudem gibt es speziellen Merch auch im Deluxe Bundle und eine Doppelvinyl des Konzerts (ca. 6 – 8 Wochen nach dem Konzert).

Das Konzert beginnt um 20:00 EST und kann auch noch bis Sonntag angeschaut werden.

Karten & Merch kann man hier vorbestellen.