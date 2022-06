Clutch: veröffentlichen ihre neue Single „We Strive For Excellence“

Dienstag, 14. Juni 2022 – Die US-Groove-Rocker Clutch haben ihre neue Single We Strive For Excellence veröffentlicht. Der Track ist digital bei allen Streaming-Plattformen (hier) erhältlich.

Und da das neue Album bald vorbestellt werden kann, empfiehlt die Band ihren Fans sich ab heute hier zu registrieren, um als Erste über alle Details, exklusiven Varianten und Bundles informiert zu werden.

Frontmann Neil Fallon über die neue Single:

„We Strive For Excellence erinnert an Kindheitssommer, in denen große Pläne schief gingen, unerklärliche blaue Flecken, unbehandelte Verletzungen und natürlich die zeitlose Weisheit von Evel Knievel.“

Clutch haben eine neue Spotify-Playlist kuratiert, die zeitgleich mit der Veröffentlichung von We Strive For Excellence hier gehört werden kann.

Die erste neue Single, Red Alert (Boss Metal Zone) erschien im April und hat bisher alleine auf Spotify 300k Streams und auf YouTube 340k Views.

Die Band hat außerdem 2022 einen umfangreichen weltweiten Tourneeplan, der Sommerfestivals, weitere Headline-Termine und einen Abstecher nach Europa beinhaltet.

Clutch live 2022

Festivals

04.08. – 06.08. Wacken Open Air

07.08. – Erlangen E-Werk

10.08. – 14.08. – Open Flair Festival

13.08. – Rocco Del Schlacko Festival

14.08. – Taubertal Festival

Weitere Tourdaten findet ihr hier:

Clutch – Line-Up:

Neil Fallon – Gesang/Gitarre

Tim Sult – Gitarre

Dan Maines – Bass

Jean-Paul Gaster – Schlagzeug/Percussion