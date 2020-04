Coastrock Festival: der Vorverkauf für 2020 bzw 2021 ist gestartet

Momentan müssen wir einfach davon ausgehen, dass das Coastrock Festival V NICHT am 25./26.09.2020 stattfinden kann.

Unsere Planungen sind sehr weit vorangeschritten, fast alle Bands sind komplett – und das Billing wäre ein echter Knaller!

ABER: wir werden es unter den derzeitigen Umständen nicht preisgeben.

Das hat den Grund, dass wir keine freudige Erwartung schüren wollen, um dann alles absagen zu müssen.

Ob die Bands im kommenden Jahr am 24./25.09.2021 zur Verfügung stehen würden, können wir nicht sagen – die Bands, mit denen wir gesprochen haben, auch nicht.

Was also sollen wir tun?

Wir haben uns entschieden, dass wir Euch eins zusagen: egal ob 2020 oder erst 2021: es werden mindestens 10 Bands an zwei Tagen spielen.

Und wir werden jetzt trotzdem den Ticketvorverkauf starten – und zwar aus folgendem Grund:

1. wir wollen uns Planungssicherheit verschaffen – egal ob für 2020 0der 2021.

2. Martin Sosna ist unser Haus-T-Shirt-Hesteller und er hat momentan durch die Situation auch arge Probleme.

Daher zeigen wir Euch heute das kommende T-Shirt-Motiv. Ihr könnt die Shirts im VVK vergünstigt bekommen oder am Merch-Stand beim Coastrock.

Aber Ihr könnt es heute schon bestellen. Damit sichern wir auch Martin einen gewissen Umsatz zu, den er gut gebrauchen kann.

Ihr könnt per Banküberweisung kaufen (Bankdaten am Ende des Posts).

Da wir das 5. Coastrock wieder zwei Tage veranstalten wollen, wird es natürlich schwer den Tag der Tagestickets auszusuchen, weil keiner weiß welche Band wann spielen kann/wird.

Wir würden uns natürlich freuen, wenn Ihr grundsätzlich ein Kombiticket für 2 Tage ordern würdet.

Schreibt also bei der Zahlung bitte folgendes angeben:

1. Name

2. „Freitag“, „Samstag“, „Kombiticket“ bei mehreren Tickets die Anzahl in Klammern dahinter.

3. Wenn Ihr Shirt(s) mitbestellt, die Anzahl und Größen. Wenn Ihr Bundles bestellt, dann sind nur so viele Shirts möglich wie Karten und diese können nur zusammen bestellt werden.

4. Wenn Ihr nur ein T-Shirt vorbestellen wollt, dann T-Shirt, Name, Anzahl, Größe

Beispiel:

Ihr bestellt 3 Bundles mit Kombitickets vor, dann sieht die Bestellung so aus:

Max Mustermann, Kombitickets (3), XL (2), XXL (1)

Oder Ihr wollt nur ein T-Shirt vorbestellen:

Max Mustermann, XL (2)

Wir werden alle Karten und T-Shirts auf den Namen des Bestellers im Kassenbereich des LMCs hinterlegen.