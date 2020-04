Bavarian Battle Open Air: die nächste Auflage findet erst 2021statt

Nun zur Absage:

Für uns ist besonders das schmerzhaft, da wir seit einem dreiviertel Jahr an den Planungen für dieses Festival arbeiten und unser ganzes Herzblut in diese Veranstaltung gesteckt haben. Anfang März hatten wir bereits über 700 Tickets verkauft und es war eigentlich sicher, dass wir mit 1000 Leuten schon im VVK ausverkauft gewesen wären. Alle Sachen liefen perfekt und wir waren super im Zeitplan.

Wenn man die aktuelle Entwicklung in Deutschland beobachtet, sind wir noch längst nicht auf dem Höhepunkt der Krise. Wir haben jetzt noch eine Woche Kontaktsperre vor uns, aber wenn man sich das so ansieht, werden wohl noch weitere Wochen mit Einschränkungen dazu kommen. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, sind jetzt schon Veranstaltungen bis Ende Juni verboten. Da kann man sich leicht denken, dass in den nächsten Tagen/Wochen diese Verbote auch in Deutschland eintreten.

Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein: Das wird nichts mehr werden. Wir sind jetzt am Zeitpunkt angelangt, wo wir bei verschiedenen Sachen finanziell in Vorleistung gehen müssten: Festivalmerchandise muss bestellt werden, Flüge müssen gebucht werden usw. Ein Flug aus Griechenland wurde uns auch jetzt schon von der Fluggesellschaft selbst storniert.

Deswegen haben wir uns jetzt schon entschieden, die Reißleine zu ziehen. Aber durch diese Entscheidung bringen wir uns selbst nicht in finanzielle Schieflage und können den Fortbestand des Vereins sicherstellen!

Zu den Tickets: Grundsätzlich behalten die Tickets ihre Gültigkeit für 2021! Natürlich erhaltet ihr die Möglichkeit eure Tickets/Bestellungen zurückzugeben. Dazu müsst ihr eure Tickets an folgende Adresse zurückschicken:

BB Events e. V.

St. Georgsiedlung 36 c

83043 Bad Aibling

Bei Erhalt der Tickets wird euch der volle Betrag eurer Bestellung zurücküberwiesen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr die Tickets für 2021 behalten würdet!

In diesem Sinne:

Wir sehen uns hoffentlich auf dem Bavarian Battle Winter im Januar 2021 und natürlich nächstes Jahr auf unserem Open Air!