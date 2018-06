Cold Snap: kündigen neues Album »All Our Sins« an + starten VVK – veröffentlichen erste Single ‚Distance‘

Nachdem sie 2017 im Win-A-Deal Voting mit meilenweitem Vorsprung den ersten Platz belegt haben und auch das Urteil der Jury eindeutig war, unterschrieben die Groove Metal-Newcomer COLD SNAP aus Kroatien letztes Jahr einen Vertrag mit Arising Empire. Nun ist es für die Band, die in ihrem Heimatland sogar den Award „Zlatna Koogla“ als „the best young act“ erhalten haben, an der Zeit, mit neuem Material zu zeigen, warum sie den Gewinn beim letztjährigen Voting von Arising Empire definitiv verdient haben: Am 06. Juli 2018 erscheint ihr neues, viertes Studioalbum »All Our Sins«!

Heute veröffentlicht die Band ihre erste Single ‚Distance‘ mit dazugehörigem Musikvideo. Das Video, das von Jan Kerekes und Tin Majnaric entworfen wurde, wurde innerhalb von zwei Tagen mit einer Crew von mehr als 80 Leuten an der Zahl gedreht. COLD SNAP, die bekannt sind für ihre DIY-Atittüde, hatten das Set eigenhändig entworfen und sogar selbst den 40-Meter-langen Stacheldrahtzaun gespannt. Inspiriert wurden COLD SNAP zu diesem Song durch die aktuelle Situation der Flüchtigen. Der Track und das Video sind an alle Menschen gerichtet, die das Gefühl kennen, alles hinter sich lassen zu müssen, um ein besseres Leben führen zu können.

Schaut das Video hier:

Holt Euch die Single digital oder streamt sie: https://ColdSnap.lnk.to/Distance

Hier könnt ihr das Album »All Our Sins« vorbestellen (digital oder physisch): http://geni.us/ColdSnapAllOurSins

Die Platte, die von Tue Madsen (HEAVEN SHALL BURN, MADBALL, KATAKLYSM, AT THE GATES, MESHUGGAH, u.v.m.) in den Antfarm Studios in Dänemark produziert, gemixt und gemastert wurde, enthält 12 Songs voll packendem Groove Metal, die allesamt vielfältige Geschichten aus der Perspektive der Bandmitglieder thematisieren. Von persönlichen Problemen wie z.B. zusehen zu müssen, wie nahe Verwandte Schmerzen ertragen müssen und aufgrund von Krankheit leiden, bis hin zu allgemeinen Ansichten der heutigen Welt und allem, was um die Bandmitglieder herum passiert – seien es Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen müssen oder Selbstmorde von berühmten Musikern. Außerdem wartet es mit Gastbeiträgen von Eddie Berg (Geige, Vocals) und Harald Barrett (Vocals) von IMMINENCE auf. Das Cover Artwork für »All Our Sins« (s. Bild ganz oben) wurde von Željko Manojlović entworfen.

»All Our Sins« Tracklist:

01. Hešto And Pujto

02. Fallen Angels

03. Nothing

04. Demons

05. Crawling

06. Remission

07. 2 4 The System

08. Witness Of Your Sickness

09. No We’re Not Even

10. Pain Parade

11. Hated

12. Distance

Live-Termine von COLD SNAP:

21.07. BG Plovdiv – Hills of Rock

24.07. SLO Tolmin – Metaldays

26.07. HR Koprivnica – RockLive

27. – 29.07. D Warmbronn – RockXplosion

16. – 18.08. CZ Litoměřice – Death Coffee Párty

Das Chaos begann im Frühling 2003!

Bis zum heutigen Tage haben COLD SNAP bereits mehr als 400 Shows in Europa gespielt. Darunter waren Tourneen mit PRO-PAIN, DEAD BY APRIL, EKTOMORF sowie zahlreiche Festivalshows auf dem Wacken Open Air, Metal Camp, Metal Fest, Metal Days, Sun Valley Metal Fest, dem Metal Fest Croatia und weiteren. COLD SNAP haben zudem bereits eine EP unter dem Titel »Mea Culpa« veröffentlicht (2005, Self-Release) sowie weitere 3 LP-Alben mit den Titeln »Empty Promises« (2008, Dancing Bear Records), »Perfection« (2010, Made In Germany-music, MK II label) und »WORLD WAR 3« (2013, Self-Release; 2014, Eclipse Records).

Der Unterschied von »All Our Sins« zu älteren COLD SNAP-Alben besteht vor allem darin, dass die neue Platte ziemlich direkt und mehr „in your face“ ist, wie es die Mitglieder der Band gerne ausdrücken. Und obwohl es auch moderner als vorherige Alben ist, und frischen Wind in ihren Sound bringt, ist es heayvier als je zuvor. Die stärkste Veränderung macht sich jedoch in der Spielweise von Gitarren und Schlagzeug bemerkbar, die von „Nu Metal“ nun eher in den „Groove Metal“-Stil fielen, sowie darin, dass auf »All Our Sins« deutlich mehr Screams und Growl-Vocals zu finden sind, was sie der Tatsache zu verdanken haben, nun zwei Sänger an Bord zu haben.

COLD SNAPs Musik ist wie ein Schlag ins Gesicht. Ihre unverkennbare Note Heavyness und eine Vitalität, die die Band trotz des ausgefeilten Stils, der sie vom ersten Hören an so vertraut macht, frisch und innovativ klingen lässt, ist ihr wahres Talent. Der ansteckende Sound der Band gepaart mit einer Live-Show, die sie auf der Hauptbühne eines jeden großen Festivals bequem zu Hause sein lässt, zeigen deutlich, dass man von dieser Band noch viel hören wird – und sie machen auch nicht den Anschein, diese fortschreitende Entwicklung in naher Zukunft zu stoppen!

COLD SNAP sind:

Jan Kerekeš – Vocals

Dario Sambol – Drums

Zoran Ernoić – Bass

Dario Berg – Vocals / Samples

Dorian Pavlović – Guitar

Zdravko Lovrić – Guitar

