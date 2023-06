Colors Of Autumn: veröffentlichen Video zum Song „Brave“

Aus der historischen Stadt Worms kommend, macht sich Colors Of Autumn auf den Weg, um eine beachtliche Präsenz in der Welt des modernen Metals zu erlangen. Inspiriert von genreprägenden Bands wie Parkway Drive und Killswitch Engage schaffen Colors Of Autumn ein einzigartiges Klangerlebnis, das Fans jeden Alters anspricht. Ihre Musik zeigt die Leidenschaft der Band für die Schaffung intensiver, melodischer und emotional aufgeladener Metal-Klänge. Im Zentrum des Sounds von Colors Of Autumn steht das fesselnde Zusammenspiel von klarem Gesang und wildem Geschrei. Diese Dualität verleiht ihren Kompositionen Tiefe und zeigt ihre Vielseitigkeit und Beherrschung ihres Handwerks. Mit komplexen Gitarrenriffs, dröhnenden Basslinien und explosivem Schlagzeugspiel wird Colors Of Autumn das Publikum atemlos zurücklassen.

Mit einer mitreißenden Live-Show ist Colors Of Autumn ein absolutes Muss für Fans moderner Metal-Musik. Das Publikum wird von der rohen Energie der Band, ihrer Präzision und ihrer Fähigkeit, eine tiefe emotionale Verbindung zu den Fans herzustellen, in den Bann gezogen.