Coltaine: geben EU/UK Tourtermine als Support von Faetooth bekannt

Die deutsche Post-Metal-Band Coltaine hat nach der Veröffentlichung ihres filmischen neuen Albums Brandung eine Tournee durch Europa und das Vereinigte Königreich für Anfang 2026 angekündigt. Sie werden dabei als Hauptsupport für das Los Angeles Doom-Trio Faetooth auftreten.

Die Tour beginnt am 22. Januar in Berlin und wird beide Bands in eine Reihe von intimen Veranstaltungsorten in Europa und dem Vereinigten Königreich führen, wo sie ihre eindringlichen und emotional aufgeladenen Klanglandschaften präsentieren.

Faetooth

w/ Coltaine

22/01 – Berlin, Lido

23/01 – Hamburg, Hafenklang

24/01 – Bochum, Die Trompete

25/01 – Mainz, Schon-Schön

27/01 – Utrecht, De Helling

28/01 – Brussels, AB Club

30/01 – Dublin, Workman’s Club

31/01 – Galway, Roisin Dubh

01/02 – Cork, The Pav

03/02 – Birkenhead, Future Yard

04/02 – Shipley, Kirkgate Community Centre

05/02 – Newcastle, Anarchy Brewery

06/02 – Glasgow, Classic Grand

07/02 – Manchester, Rebellion

08/02 – Nottingham, Rescue Rooms

10/02 – Bristol, The Fleece

11/02 – Wolverhampton, KK’s Steel Mill

12/02 – Southampton, Papillon

13/02 – Swansea, Sin City

14/02 – London, The Garage

15/02 – Brighton, Patterns

16/02 – Lille, Bulle Café

17/02 – Paris, L’Empreinte Savigny Le Temple

18/02 – Lyon, Rock N Eat

20/02 – Milan, Slaughter Club

21/02 – Bologna, Freakout Club

22/02 – Lucerne, Sedel

23/02 – Düdingen, Bad Bonn

24/02 – Munich, Feierwerk

25/02 – Leipzig, UT Connewitz

27/02 – Warsaw, Hydrozagadka

28/02 – Wroclaw, Łącznik

Coltaine wurde 2022 in den nebligen Wäldern Süddeutschlands gegründet und hat sich schnell einen einzigartigen Platz in der Post-Metal-Szene erobert. Ihr neuestes Album Brandung erweitert die ätherische Melancholie ihres Debüts Forgotten Ways und verbindet akustische Introspektion mit seismischen Ausbrüchen elektrischer Katharsis. In den neun miteinander verbundenen Tracks beschwören die Sängerin Julia Frasch und ihre Bandkollegen Wellen von Sehnsucht und Transzendenz – ein klangliches Auf und Ab, das gleichzeitig zerbrechlich und gewaltig wirkt.

Mit Brandung bekräftigen Coltaine ihr Engagement für Atmosphäre und emotionale Tiefe – Qualitäten, die auf der Bühne in diesem Winter ihren vollen Ausdruck finden werden. Gemeinsam mit Faetooth, deren neblige und schwere Mischung aus Doom und Sludge ihnen eine treue Fangemeinde eingebracht hat, verspricht die Kombination einen Abend voller roher Kraft und eindringlicher Schönheit.

Coltaine sind:

Julia Frasch – Gesang

Moritz Berg – Gitarre

Benedikt Berg – Bass

Amin Bouzeghaia – Schlagzeug

Coltaine online:

https://www.instagram.com/coltaine

https://www.facebook.com/coltaineband/