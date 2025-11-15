Coltaine: geben EU/UK Tourtermine als Support von Faetooth bekannt

Die deutsche Post-Metal-Band Coltaine hat nach der Veröffentlichung ihres filmischen neuen Albums Brandung eine Tournee durch Europa und das Vereinigte Königreich für Anfang 2026 angekündigt. Sie werden dabei als Hauptsupport für das Los Angeles Doom-Trio Faetooth auftreten.
Die Tour beginnt am 22. Januar in Berlin und wird beide Bands in eine Reihe von intimen Veranstaltungsorten in Europa und dem Vereinigten Königreich führen, wo sie ihre eindringlichen und emotional aufgeladenen Klanglandschaften präsentieren.
Faetooth
w/ Coltaine
22/01 – Berlin, Lido
23/01 – Hamburg, Hafenklang
24/01 – Bochum, Die Trompete
25/01 – Mainz, Schon-Schön
27/01 – Utrecht, De Helling
28/01 – Brussels, AB Club
30/01 – Dublin, Workman’s Club
31/01 – Galway, Roisin Dubh
01/02 – Cork, The Pav
03/02 – Birkenhead, Future Yard
04/02 – Shipley, Kirkgate Community Centre
05/02 – Newcastle, Anarchy Brewery
06/02 – Glasgow, Classic Grand
07/02 – Manchester, Rebellion
08/02 – Nottingham, Rescue Rooms
10/02 – Bristol, The Fleece
11/02 – Wolverhampton, KK’s Steel Mill
12/02 – Southampton, Papillon
13/02 – Swansea, Sin City
14/02 – London, The Garage
15/02 – Brighton, Patterns
16/02 – Lille, Bulle Café
17/02 – Paris, L’Empreinte Savigny Le Temple
18/02 – Lyon, Rock N Eat
20/02 – Milan, Slaughter Club
21/02 – Bologna, Freakout Club
22/02 – Lucerne, Sedel
23/02 – Düdingen, Bad Bonn
24/02 – Munich, Feierwerk
25/02 – Leipzig, UT Connewitz
27/02 – Warsaw, Hydrozagadka
28/02 – Wroclaw, Łącznik
Coltaine wurde 2022 in den nebligen Wäldern Süddeutschlands gegründet und hat sich schnell einen einzigartigen Platz in der Post-Metal-Szene erobert. Ihr neuestes Album Brandung erweitert die ätherische Melancholie ihres Debüts Forgotten Ways und verbindet akustische Introspektion mit seismischen Ausbrüchen elektrischer Katharsis. In den neun miteinander verbundenen Tracks beschwören die Sängerin Julia Frasch und ihre Bandkollegen Wellen von Sehnsucht und Transzendenz – ein klangliches Auf und Ab, das gleichzeitig zerbrechlich und gewaltig wirkt.
Mit Brandung bekräftigen Coltaine ihr Engagement für Atmosphäre und emotionale Tiefe – Qualitäten, die auf der Bühne in diesem Winter ihren vollen Ausdruck finden werden. Gemeinsam mit Faetooth, deren neblige und schwere Mischung aus Doom und Sludge ihnen eine treue Fangemeinde eingebracht hat, verspricht die Kombination einen Abend voller roher Kraft und eindringlicher Schönheit.
Coltaine sind:
Julia Frasch – Gesang
Moritz Berg – Gitarre
Benedikt Berg – Bass
Amin Bouzeghaia – Schlagzeug
Coltaine online:
https://www.instagram.com/coltaine
https://www.facebook.com/coltaineband/