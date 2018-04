Die kanadischen Hardcore/Punk-Koryphäen COMEBACK KID haben angekündigt, schon bald brandneue Musik zu veröffentlichen. Die 2-Track-Single »Beds Are Burning« wird ein Cover des bekannten MIDNIGHT OIL-Klassikers sowie den bislang unveröffentlichten Song ‚Little Soldier‘, der während den Aufnahmen von »Outsider« entstand, beinhalten.

Sänger Andrew Neufeld kommentiert: „A while back I randomly saw the video for the song Beds Are Burning. I had heard it in passing many times before but the video intrigued me at that particular time. After finding out that it was a protest song about giving back lands to an indigenous group in Australia, it resonated with me because of the current situation our Canadian government has with its indigenous people!„

Die Single erscheint in digitaler Form am 4. Mai über Nuclear Blast. Eine limitierte Pressung 7″ Vinyls (500 Einheiten) wird ab den Australien-Shows (hauptsächlich) auf Tour erhältlich sein. Siehe Tourplan unten.

COMEBACK KID live 2018

»Impericon Festivals 2018«

20.04. A Vienna – Arena

21.04. D Oberhausen – Turbinenhalle

22.04. CH Solothurn – Kofmehl

27.04. D Munich – Backstage

28.04. D Leipzig – Messe

More info & tickets: https://www.impericon.com/de/festival/

COMEBACK KID

MALEVOLENCE

KNOCKED LOOSE

OBEY THE BRAVE

MASS WORSHIP

23.04.18 D Schweinfurt, Stattbahnhof

24.04.18 PL Poznaจฝ, U Bazyla

25.04.18 D Hannover, Faust

26.04.18 D Weinheim, Cafe Central

w/ SILVERSTEIN

14.05. AUS Perth – Amplifier

15.05. AUS Adelaide – Fowler‘s Live

16.05. AUS Melbourne – 170 Russell

18.05. AUS Sydney – Manning Bar

19.05. AUS Newcastle – Cambridge Hotel

20.05. AUS Brisbane – The Triffid

22.05. NZ Auckland – Whammy Bar

23.05. NZ Wellington – Valhalla

26.05. UK Leeds – Slam Dunk Festival North

27.05. UK Hatfield – Slam Dunk Festival South

28.05. UK Birmingham – Slam Dunk Festival Midlands

09.06. USA Croydon, PA – Neshaminy Creek Brewing Company (w/ MUNICIPAL WASTE, MIND POWER, ACTIVATE)

14. – 16.06. CDN Montebello, QC – Rockfest

27./28.07. S Öland – Borgholm Brinner

03.08. CH Gränichen – Open Air Gränichen

04.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

05.08. F Albi – Xtreme Fest

09. – 11.08. D Entenfang Torgau – Endless Summer Festival

10. – 12.08. B Ieper – Ieper Hardcore Fest

16. – 18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

17. – 19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

03.11. NL Eindhoven – The Sound of Revolution

Holt Euch »Outsider«: http://nuclearblast.com/comebackkid

Holt Euch »Outsider« digital: http://nblast.de/ComebackKidDigital

Mehr zu »Outsider«:

‚Absolute‘ feat. Devin Townsend – OFFIZIELLER TRACK:



‚Somewhere, Somehow‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



‚Surrender Control‘ OFFIZIELLES VIDEO:



‚Hell Of A Scene‘ OFFIZIELLES VIDEO:



