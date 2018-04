CRYSTAL BALL haben jüngst das Video zur neuen Single „Alive For Evermore“ vom kommenden Album „CRYSTALLIZER“ veröffentlicht – schaut es euch hier an »

Letzten Monat veröffentlichte die Band bereits das Lyric Video für „S.O.S.“, das man sich hier ansehen kann »

Auf ihrem 10. Album „CRYSTALLIZER“ – welches am 27.04.2018 bei Massacre Records erscheint- zeigen die Schweizer Hard Rocker CRYSTAL BALL abermals, warum sie zum Besten gehören, was die Schweiz in Sachen Melodic Metal zu bieten hat!

Das neue Album wurde abermals von Stefan Kaufmann produziert, gemischt und gemastert. Für das Coverartwork ist Thomas Ewerhard verantwortlich. „CRYSTALLIZER“ wird zusätzlich als limitierte Digipak CD mit Bonustracks erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden: https://massacre.lnk.to/crystallizer

CRYSTAL BALL – CRYSTALLIZER

1. Crystallizer

2. Curtain Call

3. Alive For Evermore

4. S.O.S.

5. Crazy In The Night

6. Gentleman’s Agreement

7. Let Her Go With Love

8. Beauty In The Beast

9. Death On Holy Ground

10. Satisfaction Guaranteed (Digipak Bonus)

11. Exit Wound (Digipak Bonus)

12. Dusty Deadly

13. Symphony Of Life

