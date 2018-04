Die Old School-Death Metaller MEMORIAM sind mit ihrem neuen Album »The Silent Vigil« in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien wie folgt in die offiziellen Charts eingestiegen:

Deutschland: #32

Schweiz: #73

UK Rock: #21

UK Indie: #45

Herzlichen Glückwunsch, Jungs!

Die Band kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, dass unser Zweitwerk »The Silent Vigil« insgesamt so gut bei den Leuten ankommt. Und die Tatsache, dass es sogar in einigen Ländern in die Charts eingestiegen ist, macht uns wirklich stolz, weshalb wir uns hiermit bei allen bedanken möchten, die das Album bisher gekauft haben. Wir haben in relativ kurzer Zeit so viel mit MEMORIAM erreicht, was jedoch ohne die Unterstützung unserer Fans, Freunde und Familien niemals möglich gewesen wäre. Wir sind gespannt, was als Nächstes auf uns zukommt. The war rages on…!“

Das zweite Album der MEMORIAM-Historie ist dabei weniger von Trauer geprägt als sein Vorgänger und hat die Zeichen klar auf Angriffslust gestellt. Auch am Sound hat die Band gefeilt und ein monströses Klanggewand geschaffen, das der imposanten Kriegsführung weiteren Nachdruck verleiht. »The Silent Vigil« klingt wie MEMORIAM, ohne den erfolgreichen Erstling zu kopieren.

MEMORIAM live:

12.05. UK Keighley – Manorfest

20.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

23.06. F Clisson – Hellfest

09. – 12.08. P Vagos – Vagos Metal Fest

10.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

02./03.11. E Saragossa – Iberian Warriors Metal Fest

w/ AT THE GATES

30.11. GR Athen – Piraeus 117 Academy

01.12. GR Thessaloniki – Principal Club Theater

22.12. D Leipzig – X-Mas Deathfest

MEMORIAM sind:

Karl Willetts – ex-BOLT THROWER | Gesang

Frank Healy – BENEDICTION, SACRILEGE | Bass

Andy Whale – ex-BOLT THROWER | Schlagzeug

Scott Fairfax – ex-LIFE DENIED, BENEDICTION (live) | Gitarre

